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徵文／4月主題 「擔心掉髮你用哪招？」

聯合報／ 本報訊

「十個光頭、九個富」，但對飽受掉髮困擾的男女來說，寧可不要這種富貴相，總會想方設法地探尋生髮祕訣，服用藥物、塗抺養髮液、紅外線照光，甚至植髮。你護髮有成？或是「半秃而廢」？歡迎來信分享對抗掉髮或防禿的經驗。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，4月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5826。

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掉髮

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