聽新聞
test
0:00 / 0:00

HPV疫苗／李秉穎：補打到18歲宜再評估

聯合報／ 記者蔡怡真／台北報導

目前國中男生可公費接種ＨＰＶ疫苗的縣市有嘉義市、雲林縣、台北市等，針對衛福部研擬全國性政策，台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎樂觀其成，他認為施打年齡應與女生相同，是否該有補打政策到男性十八歲，須評估預算及效益，應讓政策明年先行，再來想是否補打。

李秉穎指出，當年推動ＨＰＶ女性公費接種，因面對反疫苗聲浪，政策施行落後很多國家，在世界衛生組織開始推動ＨＰＶ疫苗接種後，阻力減少，國內推動納入男性計畫值得肯定，至於男性接種年齡以十三歲或十四歲為主，只須接種兩劑，可節省費用，因為十五歲後要接種三劑，至於是否該補打到十八歲，因牽涉預算經費，宜再評估。

繼Ｂ肝疫苗，ＨＰＶ疫苗是全球第二支可降低癌症發生的疫苗，李秉穎指出，雖然國外研究認為，ＨＰＶ造成的頭頸癌死亡率低於菸酒檳榔等高致癌因子造成的頭頸癌，但對患者殺傷力仍大，因為病毒會停留在呼吸道，影響患者說話、進食及吞嚥，對人際關係造成障礙；病毒也會造成菜花，對病人心理衝擊更大，建議符合施打對象，四十五歲前都可自費接種。

李秉穎 疫苗

延伸閱讀

婦人打莫德納猝死申請補償卻遭拒 法院今判衛福部「應准予救濟」

東洋進擊 新品連發

東洋法說會／總座侯靜蘭：未來抗癌、抗生素、疫苗將推十項新品

我需不需要打麻疹疫苗？抽血檢測可知自己還有沒有麻疹抗體！但「1原因」醫建議直接補打

相關新聞

中研院山區氣候速度估算模式 全球首創

全球氣候持續暖化，但因山區缺乏長期運作的氣象觀測站，讓山區氣候變化難以量化，中研院研究團隊透過熱力學原理、氣候資料庫，不...

小林紅麴案 日本再添2死

日本ＮＨＫ報導，疑服用小林製藥紅麴保健食品而亡的消費者新增兩人，合計四人死亡。國內有兩家業者曾輸入該公司紅麴原料，昨也傳...

人工生殖法 藍白推代孕合法化

「人工生殖法」草案修法可能促成立院藍白合作。推動代理孕母多年的民眾黨立委陳昭姿明確表態，支持國民黨立委陳菁徽所提出的人工...

代理孕母：立法才能避免剝削

「Lily」今年卅一歲，已生育過三胎，第三胎即是接受代孕委託，在美國替一對委託夫妻產下一名寶寶。衛福部準備進行人工生殖法...

幼照法漏洞 各地幼兒園出現「半個班」亂象

現行幼兒園每班通常有兩名教保服務人員，讓老師或教保員可以互相支援，不過全教總近期接獲反映，指不少縣市新增幼兒園時，會採「...

HPV疫苗公費接種 擬納國中男

ＨＰＶ（人類乳突病毒）已證實會導致子宮頸癌、外陰癌及頭頸癌等多種癌症，目前以男性居多的頭頸癌正快速上升，日前跨黨派立委呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。