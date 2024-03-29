HPV疫苗／李秉穎：補打到18歲宜再評估

目前國中男生可公費接種ＨＰＶ疫苗的縣市有嘉義市、雲林縣、台北市等，針對衛福部研擬全國性政策，台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎樂觀其成，他認為施打年齡應與女生相同，是否該有補打政策到男性十八歲，須評估預算及效益，應讓政策明年先行，再來想是否補打。

李秉穎指出，當年推動ＨＰＶ女性公費接種，因面對反疫苗聲浪，政策施行落後很多國家，在世界衛生組織開始推動ＨＰＶ疫苗接種後，阻力減少，國內推動納入男性計畫值得肯定，至於男性接種年齡以十三歲或十四歲為主，只須接種兩劑，可節省費用，因為十五歲後要接種三劑，至於是否該補打到十八歲，因牽涉預算經費，宜再評估。

繼Ｂ肝疫苗，ＨＰＶ疫苗是全球第二支可降低癌症發生的疫苗，李秉穎指出，雖然國外研究認為，ＨＰＶ造成的頭頸癌死亡率低於菸酒檳榔等高致癌因子造成的頭頸癌，但對患者殺傷力仍大，因為病毒會停留在呼吸道，影響患者說話、進食及吞嚥，對人際關係造成障礙；病毒也會造成菜花，對病人心理衝擊更大，建議符合施打對象，四十五歲前都可自費接種。