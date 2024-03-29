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HPV疫苗／政策將上路 家長：多宣導、擴大接種年齡

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導

政府研議公費ＨＰＶ疫苗接種政策納入男性，最快明年上路，曾是ＨＰＶ感染者的全國家長會長聯盟理事長張哲維指出，希望能按照時程上路，也建議擴大接種年齡，並增加男生接種疫苗的宣導力道。

據統計，全球百分之五的癌症與ＨＰＶ感染有關，不分男女一生中有五至八成的機率感染ＨＰＶ，可能會導致子宮頸癌、外陰癌、陰道癌，以及陰莖癌、肛門癌、頭頸癌、性病菜花等，且男生比女生更容易造成口腔感染，導致頭頸癌。

張哲維是ＨＰＶ感染者，去年因感冒至診所就醫，意外發現咽喉有顆變大的腫瘤，到台北榮總進一步檢查確定是病毒引起乳突瘤，雖是良性，仍在醫師建議下切除，避免日後變成惡性。ＨＰＶ有兩百多種，為避免再度感染，張哲維自費六千元補接種疫苗，「我們五十幾歲男生都被這樣建議，那為何最適合接種的年紀不做？」

世界衛生組織統計，全球共五十九個國家提供男女公費施打ＨＰＶ疫苗，台灣目前僅國中女生公費接種，「政府衛教宣導不足，許多家長不知道男生也應接種ＨＰＶ疫苗，由於自費需一萬多元費用並不低，增加男生接種疫苗的阻力」。

張哲維希望政府如期讓公費ＨＰＶ疫苗納入國中男生，「這只需一道行政命令，對整體經費來說九牛一毛，還能避免家庭因一人罹癌而破產」。另外，張哲維也建議，政府可考慮擴大公費接種年齡，讓今年等不及政策上路的男生，也能一併納入保護對象。

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