隨點即送成日常 Uber Eats 2023創造815 億元經濟產值 在地商家與 Uber商務合作 營收突破成長天花板

雙月食品社善用 Uber 商務方案精準行銷，拿下百萬月營收。 圖／Uber Eats 提供

Uber Eats 深耕台灣 8 年，持續專注於擴大與在地商家合作，擴增隨點即送的商家合作夥伴商品至超過 4,000 萬項商品選擇、提供以彈性和自由獨立接單的型態，以及增加靈活的商家商務方案，例如優物流、平台上廣告、商家行銷等。近期 Uber Eats 委託第三方之國際性市調公司 Public First，針對台灣外送產業和使用 Uber Eats 平台的消費者、外送合作夥伴、商家合作夥伴進行問卷調查，深度了解他們體驗回饋，並發表「2023 Uber Eats 經濟影響力報告」 。報告指出，2023 年 Uber Eats 為台灣經濟貢獻約新台幣 815 億元的經濟產值，並為台灣 Uber Eats 使用者創造超過 841 億元的消費者剩餘！

70% 的 Uber Eats 外送合作夥伴肯定「彈性、獨立性接單機會」在外送合作夥伴的調查中，有 7 成表示「工時安排彈性」是主要使用 Uber Eats 接單的原因，近 7 成（68%）表示很享受目前作為彈性的自由工作者的身分。值得注意的是，超過 5 成（53%）表示，除了使用 Uber Eats ，他們還有別的收入來源。報告也指出約 6 成（61%）的外送合作夥伴表示需身負照顧家中父母，另外 3 成有需要照顧小孩的責任，因此透過自由運用時間，同時照顧家人並獲取報酬。有鑑於此，Uber Eats 從外送合作夥伴對「自由彈性與獨立」的需求出發，持續攜手產官學提升外送合作夥伴基本權益，共創更好的外送產業生態。

不只是隨點即送的便利 消費者：透過 Uber Eats 探索生活新靈感接受問卷調查的 Uber Eats 消費者當中，大約有 7 成（71%）表示「方便性」為經常使用的首要因素，其次為「餐飲與商品選擇多」和「快速送達」。當外送服務已成為消費者的生活日常，提供可負擔得起的外送體驗也是 Uber Eats 專注的領域，而從報告中也可看出獲得消費者共鳴。除了日常餐飲需求，台灣民眾探索新美食的愛好也可以在 Uber Eats 上獲得滿足，讓飲食生活更加豐富多元。8 成受訪者表示會使用 Uber Eats 來訂購平常不會在家烹調的美食，近 9 成（88%）表示，使用外送平台更容易發現新餐廳嚐鮮，近 5 成（47%）表示曾受訂購的美食啟發，自己下廚嘗試新的食譜，為生活增添樂趣。

支持在地商家 助攻店家發掘潛在客戶、拓展商機、推動永續外送除了帶給消費者增添生活質感、為外送合作夥伴提供額外報酬機會，Uber Eats 也專注於提出靈活商務方案，支持在地商家拓展外送商機。此份報告指出，近 4 成（39%）的受訪消費者表示經常從小型或家庭經營的餐廳商家點購外送，而且 7 成的外送合作夥伴也表示每週皆會從這些類型的餐廳取餐。此外，在促進永續外送方面，近 7 成（68%）的受訪消費者表示 Uber Eats 可以協助餐廳使用更永續或環保的包裝。

在地商家飄香美食 藉 Uber 商務方案助攻 營收翻倍漲在拓展外送商機方面，2023 年 Uber Eats 商家合作夥伴「行銷創意獎」得主 Gino Pizza，即透過 Uber Eats 與 Uber 數位廣告雙管齊下，精準觸及消費者，當多數店家因疫情而營收大幅下滑情況下，Gino Pizza 蘆洲店仍達到單月 70 萬營收的亮眼收益，疫後也不斷突破營收天花板，更藉由 Uber 數位廣告推廣，促進消費者實際到線下店鋪用餐，品嚐正宗拿坡里傳統道地的美味。

Gino Pizza 傳承正統拿坡里味，藉 Uber 數位廣告助攻營收翻倍漲。 圖／Uber Eats 提供

而拿下 「最佳品牌獎」與「會員最愛獎」、自 2018 年起連續六年蟬聯米其林必比登推薦的雙月食品社，在疫情前就選用 Uber Eats 消化龐大的人潮訂單，並透過 Uber 數位廣告行銷繼續拓展知名度，為新開的分店奠定基礎。也因為早已導入數位工具，疫情期間的營業額更是逆勢成長。目前，雙月食品社整體業績有超過八成來自 Uber One 會員，線上拜訪雙月食品社的每 10 位顧客中，就有 4 位會再次點購。透過吃好料、喝好湯的精神，雙月食品社讓「家」的味道飄香十里，滋補每位饕客的身心。

攜手 Uber Eats 促進永續外送 人氣商家從一日三餐中實踐永續發展在永續方面，榮獲 Uber Eats「環境永續／最優包裝獎」殊榮的黑沃咖啡成立七年來始終秉持永續環保的初衷，從咖啡原物料、產品包材到團隊制服，都採用環保材質，這樣的理念除了吸引眾多消費者的認同外，也與 Uber Eats 堅持「零廢棄」的理念不謀而合。

黑沃咖啡從原物料到包材貫徹永續理念，吸引眾多消費者支持。 圖／Uber Eats 提供

同樣的，奪下 2023 年 Uber Eats 商家合作夥伴「環境永續 / 最挺台獎」的樂檸漢堡，提倡使用台灣新鮮蔬果，在支持在地小農的同時，減少漢堡製作所產生的碳足跡，近年來也採用台灣小麥、非籠飼養雞蛋來實踐永續精神。看準 Uber Eats 能增加線上曝光、拓展客源，樂檸漢堡也積極與線上消費者溝通永續理念。

樂檸漢堡選用在地食材，用吃開始實踐永續。 圖／Uber Eats 提供

百年市場導入 Uber Eats 用豐富且優惠的特色商品 滿足消費者愛嚐鮮的心屹立台北百年以上的南門市場，販售品質優良的生鮮產品與各式各樣的南北雜貨，更有如金華火腿、上海鬆糕、福州魚丸等特色食品，憑藉多家知名老店堅持的好味道，每日皆有源源不絕顧客上門。南門市場洞察數位時代下消費習慣的改變，積極導入 Uber Eats 外送平台、電子支付等數位工具，成功吸引橫跨不同世代的忠實顧客於線上、線下選購，也透過使用 Uber One 獨家會員功能，讓南門市場的「粉絲」以獨享的優惠價格購買特色商品，不僅讓對產品品質有高度信心的大手筆客戶接連下單，更曾刷出單筆訂單高達 21,944 元的驚人成績！

南門市場導入數位工具瞄準忠實顧客，提升消費者心佔率。 圖／Uber Eats 提供

隨著外送成為台灣社會中不同族群追求生活質感、額外報酬、外送商機的選擇之一，Uber Eats 持續致力於優化外送體驗、創新且靈活的商家商務方案、推動永續外送以及第三種型態權益與保障法規框架。更多關於此「2023 Uber Eats 經濟影響力報告」之調查方法和內容，可瀏覽此網頁。