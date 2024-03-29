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隨點即送成日常 Uber Eats 2023創造815 億元經濟產值 在地商家與 Uber商務合作 營收突破成長天花板

文／ Uber Eats 提供

雙月食品社善用 Uber 商務方案精準行銷，拿下百萬月營收。 圖／Uber Eats 提供
雙月食品社善用 Uber 商務方案精準行銷，拿下百萬月營收。 圖／Uber Eats 提供

Uber Eats 深耕台灣 8 年，持續專注於擴大與在地商家合作，擴增隨點即送的商家合作夥伴商品至超過 4,000 萬項商品選擇、提供以彈性和自由獨立接單的型態，以及增加靈活的商家商務方案，例如優物流、平台上廣告、商家行銷等。近期 Uber Eats 委託第三方之國際性市調公司 Public First，針對台灣外送產業和使用 Uber Eats 平台的消費者、外送合作夥伴、商家合作夥伴進行問卷調查，深度了解他們體驗回饋，並發表「2023 Uber Eats 經濟影響力報告」 。報告指出，2023 年 Uber Eats 為台灣經濟貢獻約新台幣 815 億元的經濟產值，並為台灣 Uber Eats 使用者創造超過 841 億元的消費者剩餘！

70% 的 Uber Eats 外送合作夥伴肯定「彈性、獨立性接單機會」
在外送合作夥伴的調查中，有 7 成表示「工時安排彈性」是主要使用 Uber Eats 接單的原因，近 7 成（68%）表示很享受目前作為彈性的自由工作者的身分。值得注意的是，超過 5 成（53%）表示，除了使用 Uber Eats ，他們還有別的收入來源。報告也指出約 6 成（61%）的外送合作夥伴表示需身負照顧家中父母，另外 3 成有需要照顧小孩的責任，因此透過自由運用時間，同時照顧家人並獲取報酬。有鑑於此，Uber Eats 從外送合作夥伴對「自由彈性與獨立」的需求出發，持續攜手產官學提升外送合作夥伴基本權益，共創更好的外送產業生態。

不只是隨點即送的便利 消費者：透過 Uber Eats 探索生活新靈感
接受問卷調查的 Uber Eats 消費者當中，大約有 7 成（71%）表示「方便性」為經常使用的首要因素，其次為「餐飲與商品選擇多」和「快速送達」。當外送服務已成為消費者的生活日常，提供可負擔得起的外送體驗也是 Uber Eats 專注的領域，而從報告中也可看出獲得消費者共鳴。除了日常餐飲需求，台灣民眾探索新美食的愛好也可以在 Uber Eats 上獲得滿足，讓飲食生活更加豐富多元。8 成受訪者表示會使用 Uber Eats 來訂購平常不會在家烹調的美食，近 9 成（88%）表示，使用外送平台更容易發現新餐廳嚐鮮，近 5 成（47%）表示曾受訂購的美食啟發，自己下廚嘗試新的食譜，為生活增添樂趣。

支持在地商家 助攻店家發掘潛在客戶、拓展商機、推動永續外送
除了帶給消費者增添生活質感、為外送合作夥伴提供額外報酬機會，Uber Eats 也專注於提出靈活商務方案，支持在地商家拓展外送商機。此份報告指出，近 4 成（39%）的受訪消費者表示經常從小型或家庭經營的餐廳商家點購外送，而且 7 成的外送合作夥伴也表示每週皆會從這些類型的餐廳取餐。此外，在促進永續外送方面，近 7 成（68%）的受訪消費者表示 Uber Eats 可以協助餐廳使用更永續或環保的包裝。

在地商家飄香美食 藉 Uber 商務方案助攻 營收翻倍漲
在拓展外送商機方面，2023 年 Uber Eats 商家合作夥伴「行銷創意獎」得主 Gino Pizza，即透過 Uber Eats 與 Uber 數位廣告雙管齊下，精準觸及消費者，當多數店家因疫情而營收大幅下滑情況下，Gino Pizza 蘆洲店仍達到單月 70 萬營收的亮眼收益，疫後也不斷突破營收天花板，更藉由 Uber 數位廣告推廣，促進消費者實際到線下店鋪用餐，品嚐正宗拿坡里傳統道地的美味。

Gino Pizza 傳承正統拿坡里味，藉 Uber 數位廣告助攻營收翻倍漲。 圖／Uber Eats 提供
Gino Pizza 傳承正統拿坡里味，藉 Uber 數位廣告助攻營收翻倍漲。 圖／Uber Eats 提供

而拿下 「最佳品牌獎」與「會員最愛獎」、自 2018 年起連續六年蟬聯米其林必比登推薦的雙月食品社，在疫情前就選用 Uber Eats 消化龐大的人潮訂單，並透過 Uber 數位廣告行銷繼續拓展知名度，為新開的分店奠定基礎。也因為早已導入數位工具，疫情期間的營業額更是逆勢成長。目前，雙月食品社整體業績有超過八成來自 Uber One 會員，線上拜訪雙月食品社的每 10 位顧客中，就有 4 位會再次點購。透過吃好料、喝好湯的精神，雙月食品社讓「家」的味道飄香十里，滋補每位饕客的身心。

攜手 Uber Eats 促進永續外送 人氣商家從一日三餐中實踐永續發展
在永續方面，榮獲 Uber Eats「環境永續／最優包裝獎」殊榮的黑沃咖啡成立七年來始終秉持永續環保的初衷，從咖啡原物料、產品包材到團隊制服，都採用環保材質，這樣的理念除了吸引眾多消費者的認同外，也與 Uber Eats 堅持「零廢棄」的理念不謀而合。

黑沃咖啡從原物料到包材貫徹永續理念，吸引眾多消費者支持。 圖／Uber Eats 提供
黑沃咖啡從原物料到包材貫徹永續理念，吸引眾多消費者支持。 圖／Uber Eats 提供

同樣的，奪下 2023 年 Uber Eats 商家合作夥伴「環境永續 / 最挺台獎」的樂檸漢堡，提倡使用台灣新鮮蔬果，在支持在地小農的同時，減少漢堡製作所產生的碳足跡，近年來也採用台灣小麥、非籠飼養雞蛋來實踐永續精神。看準 Uber Eats 能增加線上曝光、拓展客源，樂檸漢堡也積極與線上消費者溝通永續理念。

樂檸漢堡選用在地食材，用吃開始實踐永續。 圖／Uber Eats 提供
樂檸漢堡選用在地食材，用吃開始實踐永續。 圖／Uber Eats 提供

百年市場導入 Uber Eats 用豐富且優惠的特色商品 滿足消費者愛嚐鮮的心
屹立台北百年以上的南門市場，販售品質優良的生鮮產品與各式各樣的南北雜貨，更有如金華火腿、上海鬆糕、福州魚丸等特色食品，憑藉多家知名老店堅持的好味道，每日皆有源源不絕顧客上門。南門市場洞察數位時代下消費習慣的改變，積極導入 Uber Eats 外送平台、電子支付等數位工具，成功吸引橫跨不同世代的忠實顧客於線上、線下選購，也透過使用 Uber One 獨家會員功能，讓南門市場的「粉絲」以獨享的優惠價格購買特色商品，不僅讓對產品品質有高度信心的大手筆客戶接連下單，更曾刷出單筆訂單高達 21,944 元的驚人成績！

南門市場導入數位工具瞄準忠實顧客，提升消費者心佔率。 圖／Uber Eats 提供
南門市場導入數位工具瞄準忠實顧客，提升消費者心佔率。 圖／Uber Eats 提供

隨著外送成為台灣社會中不同族群追求生活質感、額外報酬、外送商機的選擇之一，Uber Eats 持續致力於優化外送體驗、創新且靈活的商家商務方案、推動永續外送以及第三種型態權益與保障法規框架。更多關於此「2023 Uber Eats 經濟影響力報告」之調查方法和內容，可瀏覽此網頁

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