快訊

路肩有人拉屎！警察走近一看 竟是金曲歌后

中職／龍猿開幕戰史上人氣最旺 大巨蛋前7戰預售票破8萬張

男大生與網友愛愛後「內褲黃一片」檢驗確診淋病

中央社／ 台北28日電
18歲男大學生與網友發生親密行為後，尿道開始出現大量黃色分泌物，染上淋病。示意圖。圖／取材自Ingimage
18歲男大學生與網友發生親密行為後，尿道開始出現大量黃色分泌物，染上淋病。示意圖。圖／取材自Ingimage

18歲男大學生與網友發生親密行為後，尿道開始出現大量黃色分泌物，染上淋病。醫師指出，淋病恐造成不孕，近年有年輕化趨勢，男性症狀較明顯，建議與性伴侶同步治療。

書田診所泌尿科副院長林儒廷今天在衛教記者會表示，近期有1名剛滿18歲男大學生，自述1週前有與網友發生親密行為後，尿道開始出現大量黃色分泌物，睡覺起來內褲黃一片，檢驗分泌物確認為淋病。

根據衛生福利疾病管制署統計，國內淋病的感染人數在民國105年首度突破4000例，109年再突破7000例，111年更是一舉突破8000例，去年則創新高來到8257例，其中主要感染族群以20到24歲為多。

林儒廷說，門診觀察也能發現淋病患病年齡有較以往年輕的趨勢，可能是隨著生活逐漸恢復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前狀態，人與人的交流增加，加上各種交友軟體盛行，輕忽安全性行為導致。

感染淋病男女症狀不同，林儒廷說明，淋病是接觸到淋病雙球菌而引起，男性在感染2到7天後，就可能在尿道口出現白色或黃色膿狀有異味分泌物，排尿有灼熱刺痛感，症狀較明顯；女性則症狀極不明顯，大多無痛感，少部分會出現黃綠色膿狀分泌物，容易被忽略。

治療方面，林儒廷說，主要是以抗生素藥物，1到2週即可達到治療效果，且由於淋病患者常同時感染梅毒、人類免疫缺乏病毒（HIV），因此常會同時多檢驗幾種病原。另外，不論是否有明顯症狀，發病前後的伴侶、性接觸對象，都應同時就醫檢查治療，以免反覆交互感染而難以治癒。

林儒廷提到，感染者若未儘早治療，傳染力可持續數個月，且男性可能會引起攝護腺炎、膀胱炎等，嚴重時會引起尿道狹窄、不孕等問題；女性則可能發生膀胱炎、子宮內膜炎等，甚至也可能造成不孕。

林儒廷提醒，預防淋病要避免危險性行為及多重性伴侶，發生性行為時全程使用保險套，則可以提供最大範圍保護、降低感染機會；若出現疑似症狀，應避免性行為，並儘快與伴侶、性接觸對象一同就醫，切忌自行用藥以免延誤病情，而有引發併發症的可能，治療療程結束後則要回診確認。

伴侶 性行為

延伸閱讀

新婚才知老公是媽寶！人妻被要求幫洗內褲：以前都我媽手洗 現在換你

醒來內褲黃一片 18歲男大生竟染這疾病

女租客以為遭「幽靈」摸胸、脫內褲非禮…1原因不報警 淫房東終現形

女友生理期不換內褲！連穿4天飄惡臭 稱「女生都這樣」嚇壞他

相關新聞

對流雲系發展旺盛 屏東縣、恆春半島大雨特報

對流雲系發展旺盛，中央氣象署發布大雨特報，今天屏東地區有局部大雨發生的機率。影響地區：屏東縣、恆春半島，影響時間：今天下...

去年採訪侯柯會突發心肌梗塞無呼吸 男記者36天後奇蹟式甦醒

去年10月底各界熱烈討論總統選舉藍白合，31日總統候選人柯文哲與侯友宜在宜蘭參加廟會慶典同台時，湧入大批採訪媒體不斷推擠...

國內7旬婦吃小林紅麴爆洗腎 進口商大醫生技回應了

居住高雄的陳姓男子向本報投訴，他高齡70歲的太太，去年3月開始使用大醫生技的「紅麴膠囊」後，即出現急性腎臟病，服用短短2...

春雨偏少水情緊！翡翠水庫集水區降雨量創37年以來第3低

今年春雨降雨量不理想，適逢枯水期，石門水庫今天蓄水率跌至30%，台北翡翠水庫從3月起，每天上午10點放水至午夜凌晨，每日...

食物放涼再冷藏？ 醫：60度就要放冰箱 避免細菌毒素增

寶林茶室食物中毒事件造成2死，引起國人再度關注食安問題。兒科醫師林哲民在「Dr. Jimmy 林哲民醫師」臉書粉專表示，...

北捷30周年慶票價是否漲？總經理：涉及層面廣

台北捷運公司今年歡度成立30周年，特地選在全台第一條捷運「木柵線」通車的3月28日，舉辦「誰是減碳王」活動，會員只要捐出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。