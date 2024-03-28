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去年採訪侯柯會突發心肌梗塞無呼吸 男記者36天後奇蹟式甦醒

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
游姓男記者在鬼門關前被救回一命，今天切蛋糕慶祝重生。記者戴永華／攝影
游姓男記者在鬼門關前被救回一命，今天切蛋糕慶祝重生。記者戴永華／攝影

去年10月底各界熱烈討論總統選舉藍白合，31日總統候選人柯文哲與侯友宜在宜蘭參加廟會慶典同台時，湧入大批採訪媒體不斷推擠，游姓男記者採訪即將結束時突發心肌梗塞，送醫已無心跳呼吸，醫院裝上葉克膜恢復心跳，但治療過程曲折、病情反覆，一度讓人失望，直到第36天晚上，游突然睜眼清醒，奇蹟式救回一命。

游記者今天由父母親陪同返回陽明交通大學附設醫院，向醫護人員致謝。事發在去年10月31日，總統選舉是否藍白合的氣氛高漲，當天外澳接天宮舉辦玄天上帝來台200周年陸海空接駕大典，柯、侯受邀出席，兩人首度近距離同框，吸引國內外大批媒體記者採訪。

寰宇電視台游記者在採訪快結束時不舒服，採訪結束後臉色發白、冒冷汗，廟方緊急叫救護車送醫過程中已無心跳呼吸，陽明交大醫院接到病人後，心臟外科醫師古雅婷立即置放葉克膜，穩住生命，接著由心臟內科醫師李丹英進行心導管手術，打通阻塞血管。

李丹英說，病發當下血流不足、氧合不良，病人腦部及器官嚴重受損，醫療團隊前後歷經其敗血性休克、急性腎衰竭、心臟衰竭、肺水腫等併發症，一關關都克服了，仍不見人清醒。

漫長等待，母親每天來看他，公司同事每周都來探視。游母說，兒子熱愛新聞工作，她在耳邊輕喚「不要一直睡」「快起來跑新聞」、「你公司同事每星期都來看你，你應該要回應一下」，靜待奇蹟。

治療過程一度讓醫療團隊灰心喪志，直到12月6日晚上，游突然張開眼睛，護理人員又驚又喜，著實是對團隊打了一劑強心針。游記者說，睜眼時昏沉，大概得知自己竟在醫院救治躺了36天。

院方為他撤除葉克膜，12月30日算是完全清醒了，醫護人員欣喜說「迎接跨年」，他親手寫下新年謝卡，感謝醫療團隊照顧。

游記者體重從原本100多公斤降到70公斤，卻在拔管的最後一哩路出現大量血便，立即由直腸外科林艿律醫師接手，用大腸鏡找到直腸出血處。歷經這麼多病情轉折，游男終於邁向康復之路，治療86天後出院。

陽明交大醫院表示，經統計到院前無呼吸心跳的病人，小於10%是可以在沒有神經損傷下出院，此一救治成功的案例十分罕見。

院長楊純豪表示，這次主要醫治團隊都是女醫師，優秀「女力醫師」共同從死神手中搶救生命，讓患者康復，展現女力精神在醫療領域的堅韌與專業，該院未來持續以完善的醫療團隊和實力服務鄉親，不負已通過「重度級急救責任醫院」評鑑的期許。

救回心肌梗塞男記者的主要醫治團隊都是女醫師，優秀「女力醫師」搶救患者康復，展現女力精神在醫療領域的堅韌與專業。記者戴永華／攝影
救回心肌梗塞男記者的主要醫治團隊都是女醫師，優秀「女力醫師」搶救患者康復，展現女力精神在醫療領域的堅韌與專業。記者戴永華／攝影
游姓男記者去年採訪「柯侯會」新聞，在人群推擠下突發心肌梗塞，送醫已無心跳，經陽大搶救奇蹟式痊癒出院，他今天回醫院感謝心臟內科醫師李丹英（中）與黃嵩豪醫師（左）。記者戴永華／攝影
游姓男記者去年採訪「柯侯會」新聞，在人群推擠下突發心肌梗塞，送醫已無心跳，經陽大搶救奇蹟式痊癒出院，他今天回醫院感謝心臟內科醫師李丹英（中）與黃嵩豪醫師（左）。記者戴永華／攝影
心臟內科醫師李丹英說明，急診室接到病人時，由心臟外科醫院古雅婷置放兩套葉克膜，維持病人的血壓與氧氣濃度，救回心跳呼吸。圖／醫院提供
心臟內科醫師李丹英說明，急診室接到病人時，由心臟外科醫院古雅婷置放兩套葉克膜，維持病人的血壓與氧氣濃度，救回心跳呼吸。圖／醫院提供

團隊 醫師 陽明交大

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