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男童心跳突飆破200心律不整惹禍 零輻射手術救命

中央社／ 台北28日電

11歲呂姓男童2年前在教室沒跑沒跳，心跳突飆破200，此後頻繁發作，吃藥也控制不住，原來是心律不整惹禍，似心臟「電線短路」，透過零輻射手術治療，不吃藥也能如常跑跳。

台大醫院今天舉行記者會分享心律不整無輻射3D定位電燒，至今已為超過500名患者施行無輻射心導管手術，呂姓男童是其中1名個案。他的媽媽回憶，孩子2年前突然在教室坐著時發作，胸悶不適，到保健室才發現心跳加速到220，嚇得校護立刻通知家長帶孩子掛急診。

呂姓男童的媽媽說，起初醫院以爲孩子只是偶發性心律不整，殊不知往後每個月都會發作，即使忍著頭痛副作用吃藥，依舊控制不住，每次心跳都突然飆破200，甚至曾經休克，跑急診成了一家人的每月例行，家人擔心孩子不再能像其他小朋友一樣自由地跑跑跳跳。

呂姓男童一家人因緣際會在台大兒童醫院得知無輻射心導管手術，去年6月完成手術，恢復狀況良好，不用再吃藥，禁跑跳令解除，現在可以打球和同學在操場賽跑，每天回家第1件事就是向爸爸媽媽報告最新跑步紀錄。他在記者會上被問到現在可以跑幾圈，害羞地回答「兩圈」。

呂姓男童的心律不整問題是陣發性心室上頻脈，台大醫院小兒心臟科主治醫師曾偉杰說，這是兒童最常見的心律不整，就好像心臟多條「電線」，一不小心就可能短路，與心臟發育問題有關，有些孩子是出生時就有結構問題，有些則是出生後發育過程現異狀，發病年齡從0歲到10多歲都可能。

對兒童與先天性心臟病患者的心律不整而言，心導管電燒是最有效的治療方法。台大醫院小兒心臟科主治醫師邱舜南說，傳統心導管電燒以X光做導引，病人有X光輻射線暴露；無輻射3D立體定位系統利用電磁場定位，透過心電圖分析與電腦運算獲得3D立體影像，降低輻射暴露風險。

邱舜南說，輻射線對人體有害，對器官多少都會影響，短期暴露可能看不出差異，但長期暴露卻可能帶來意想不到的風險，尤其對正在發育的孩子，近年曾有研究文獻顯示，10多歲孩子若接受過輻射線暴露，終其一生罹患癌症的風險，與沒有暴露的孩子相比增加30到40倍。

台大兒童醫院心臟電生理團隊自2016年開始投入無輻射3D定位電燒技術，從去年起達標零輻射，不只孩子受惠，同時保護醫療人員。邱舜南說，目前與多家醫院合作，由台大醫師直接上導管台，向其他醫院團隊進行示範教學，同步開放線上學習，希望將台大模式推廣到全台。

台大醫院 輻射

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