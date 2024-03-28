網路偽、禁藥氾濫 籲成立專責查緝單位

「網路上居然可以買國外未經我國查核的藥物，政府應積極取締！」民眾黨立委林憶君28日表示，網路上很多藥物都是非法販售，沒有藥證字號與中文仿單，若不嚴加追查，恐傷害民眾健康。藥師公會全國聯合會常務監事李懿軒也建議，網購藥物應該仿效金融廣告，應建立實名制，減少藥物類詐騙。

賣藥也要實名制

林憶君表示，我國藥物在網路上流通規範相當嚴格，需要有藥證的廠商才可販售，且販售藥物一定要有中文證明、防偽機制等標示，但現在民眾卻可以隨意在網路上購買來路不明的藥物，無法確定真假與成分，服用這些藥物恐傷民眾生命，呼籲食藥署成立專責單位查緝。

「不要再說境外網站無法查了！」李懿軒表示，食藥署112年查獲網路違法販售藥品共1478件、發布62件境外違規網站，但實際數量遠超於此，很多賣假藥的網站還有在運作，他們也在網購實測中買到一些藥品，「網購到的有許多還是只有醫生才能取得的處方藥」，他呼籲可仿效管制金融詐騙的實名制，網路賣藥也要有相關規定。

合法藥物有標示

藥師公會全國聯合會副秘書長鄭文柏指出，常見藥物需要有藥證字號、藥物類別、防偽機制，具批號、有效日期與中文仿單等標示，民眾才能清楚知道藥物的療效、副作用與可能風險等。若民眾在網路上購買藥物沒有相關資訊，很可能是禁偽藥，民眾需要多留意。

臺北市藥師公會理事長尹岱智提醒，民眾若透過網購買藥，然後在國內販售，是違法的行為；臺中市藥師公會理事長陳振聲也說，只有萬金油、百靈油等類成藥才能在網路上販售，其他需取得相關執照的廠商才能在網路上販賣藥物。他們呼籲食藥署成立專責單位、加大查緝力道。

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