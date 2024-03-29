麥卡倫The Harmony Collection「萃綠麥穗」 開啟春遊魔幻時刻

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春季是萬物甦醒的時節，花開樹綠，生機洋溢。人們在這個美好的季節攜手春遊，不僅能夠感受到大自然的蓬勃生命力，也進一步深化人與自然的共好關係。麥卡倫針對免稅通路專賣限定發行的The Harmony Collection年度限量系列第三版酒款「萃綠麥穗（Green Meadow）」，正是基於對大自然的讚頌以及對永續的追求，首度攜手時尚產業中以終生環保主義聞名全球的設計大師Stella McCartney、以及曾擔任英國皇室御用攝影大師的Mary McCartney姐妹，所推出的全新酒款，期待為春季連假出遊的國際旅人，帶來宛如漫步於蘇格蘭自然草原的全新風味體驗。

麥卡倫The Harmony Collection系列第三版「萃綠麥穗」，本月於免稅通路專賣限定上市。 圖／記者沈昱嘉 攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

The Harmony Collection年度限量系列第三版「萃綠麥穗」，由麥卡倫與Stella & Mary McCartney姐妹攜手共創，以頌揚蘇格蘭鬱蔥、肥沃的土地為宗旨，不但展現出與McCartney姐妹對蘇格蘭郁郁蔥蔥大自然風景的熱愛，也充分體現麥卡倫與土地深刻連結的決心。

The Harmony Collection年度限量系列第三版「萃綠麥穗」的創作靈感，正源自McCartney姊妹對蘇格蘭自由且美好童年回憶的延伸與詮釋，她們將這次與麥卡倫的合作視為「歸鄉之旅」。McCartney姊妹親自造訪麥卡倫莊園，感受生機蓬勃的生態環境，也勾起她們對西海岸蘇格蘭家園美好童年時光的記憶，舉凡莊園廣闊的自然景觀、斯佩河的美麗與力量、森林的氣息、海洋的壯麗，都成為The Harmony Collection系列第三版的創作元素。

麥卡倫威士忌大師團隊，自蘇格蘭自然草原汲取「萃綠麥穗」創作靈感。 圖／台灣愛丁頓 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「萃綠麥穗」不僅是一個酒款，更是一種對大自然的頌讚、對美好回憶的追憶，也是一段充滿故事的旅程。在春季旅行中有「萃綠麥穗」相伴，將能夠與家人、朋友一起透過味蕾，開啟旅程中的魔幻時刻；品飲時彷彿置身春日暖陽下，徜徉於蘇格蘭的大地，漫步於廣闊的草原，透過舌尖上的流動詩意，感受到大自然的魅力，成就旅程中令人記憶深刻的高光時刻。

「萃綠麥穗」外盒及瓶身標籤，皆使用廢棄的麥稈製成，凸顯回收再利用的永續精神。 圖／台灣愛丁頓 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「萃綠麥穗」的命名由來，正來自於Stella & Mary McCartney姐妹在蘇格蘭鄉村的家庭農場裡，對童年時流連於春日萃綠草地上的生命記憶。麥卡倫威士忌大師團隊自蘇格蘭自然草原汲取靈感，運用雪莉橡木桶和波本橡木桶進行陳釀，在宛若春日早晨天光的暖金色澤自然酒色下，展現出「萃綠麥穗」迷人的新鮮香橙、檸檬、野生報春花、櫻花草、蜜瓜和風信子的香氣，伴隨著豐富檸檬、大麥糖、奶油香草、杏仁和新鮮橡木的口感，令人聯想到富有生命力的翠綠草地；40.2%酒精濃度中的「0.2%」，正代表麥卡倫威士忌大師團隊對Stella & Mary McCartney姐妹致敬的細膩心意。

在春季旅行中有「萃綠麥穗」相伴，將能夠與家人、朋友一起透過味蕾，開啟旅程中的魔幻時刻。 圖／台灣愛丁頓 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

呼應尊重大自然的永續精神，「萃綠麥穗」包裝外盒及瓶身標籤，皆使用廢棄的麥稈製成，突顯利用生命週期末期的物料煥發出炫爛光景，並串聯展現大自然原有的生命力。包裝盒外亦放上由Mary McCartney拍攝、Stella McCartney挑選的麥卡倫莊園的照片，在品酩時為品飲者帶來味覺、嗅覺、視覺等多重頂級饗宴，更為旅程增添感官與心靈的多層次體驗。

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