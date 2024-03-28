SHARP全新四門十字對開除菌冰箱 澎湃大容量 滿載好食光

SHARP全新四門十字對開除菌冰箱。 圖／夏普 提供

SHARP推出全新的四門十字對開除菌冰箱系列，為有大容量保鮮需求的家庭提供了528升以及575升的二種選擇。此系列冰箱不僅擁有超大容量的冷凍室，而且結合了多項創新技術，以確保食品長期保持新鮮。

超大冷凍容量二款的冷凍室均有209L的超大容量，冷凍占比達到40%，相當於1台冰箱加上半台冷凍庫。搭載-24℃深度冷凍技術，食物保存至少6個月至1年，遠超一般冰箱的-18℃冷凍溫度。

獨有的PCI自動除菌離子技術，能有效延長食物的保鮮期限。 圖／夏普 提供

先進保鮮技術夏普獨有的PCI自動除菌離子技術，結合水霧冷藏室獨有的保濕面板技術和蔬果保鮮室密閉式抽屜設計，不僅能有效延長食物的保鮮期限，還能在不損失營養的同時保持食物的原始風味以水潤。

節能靜音 一級能效變頻採用J-TECH日本變頻科技，結合變頻壓縮機和雙風扇設計, 輕鬆實現快速製冷與節能靜音。採用夏普獨家仿生學的扇貝形狀門框及無中柱設計，這不僅增強了冰箱的整體密封性，減少了冷氣的流失，也有效地阻擋了外界熱能的侵入。

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