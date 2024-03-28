快訊

影／寶林茶室首位死者呂男解剖 呂妻：希望檢方盡速查明死因

數位部早上遭人持槍闖入 男子高喊反政府 數位部：配合警方調查

稱「不滿政府施政」 男持空氣槍朝數位部射擊遭逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寶林中毒案引爆食安問題 專家：超商飯糰沒問題 但久放是挑戰自己

聯合新聞網／ 綜合報導
超商飯糰因為這次食安風波被網友討論，臉書粉專農藝女孩表示，自動化生產線不會有問題，但若民眾購買飯糰後誤時吃，想要挑戰自己的腸胃抗性，那又是另一種故事了。此為超商飯糰示意圖。 圖／Ingimage
超商飯糰因為這次食安風波被網友討論，臉書粉專農藝女孩表示，自動化生產線不會有問題，但若民眾購買飯糰後誤時吃，想要挑戰自己的腸胃抗性，那又是另一種故事了。此為超商飯糰示意圖。 圖／Ingimage

寶林茶室食安風波引發民眾對於米、麵主食放常溫下的「炒飯症候群」熱議。但有人質疑為何超商飯糰吃了不會有問題？對此，臉書粉專「農藝女孩看世界」解釋道，因為超商飯糰都是由合格的加工工廠作業流程產製出，在包飯糰時也全程在18度C下處理，這樣的自動化生產線不會有問題，但若民眾購買了飯糰之後，打開放著直到中午再吃，直言是「挑戰自己的腸胃抗性，那又是另一種故事了」。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋昨日表示，寶林茶室食安風波懷疑是米酵菌酸可能性提高，「雖然仙人掌細菌造成的炒飯症候群還無法完全排除，但米酵菌酸的可能性在我心中卻逐漸盤旋升高」。

「農藝女孩看世界」向民眾釋疑，既然米製品室溫下放兩小時就會有風險，「超商飯糰也是半夜加工早上販售，為什麼就不會有仙人掌桿菌呢？」。她說，是因為超商飯糰的加工大廠通常有ISO 9002、ISO 14000、ISO22000國際標準驗證，作業流程已做好一切的風險管理。

她解釋，超商飯糰的加工流程，從洗米、生米加水到煮大鍋飯都是自動化產線，中間是沒有人手在那邊淘洗米，都是機器洗的，包括自動加水、自動烹煮、自動翻鍋。

到了包飯糰階段後，海苔和餡料皆是在溫控18度Ｃ下處理，生產線員工也全部穿隔離衣、髮網、手套，並無人徒手接觸飯糰。之後再送到超商販售時，全程也是由控制在18度Ｃ的冷鏈車運送，直接送達超商的冰箱架子上，自然風險就小很多。

但她表示，若是超商飯糰會有問題，只有一種情況下容易發生，就是民眾買飯糰後未能立即食用，放在常溫下，甚至是等到中午再直接變午餐來吃，「挑戰自己的腸胃抗性，那又是另一種故事了」，因為人類的手上充滿了大腸桿菌，若是室溫25度下，細菌每小時可繁殖幾代？飯糰打開還是快點吃掉比較好。

網友對此表示：「超商飯糰熟食的工廠產線，應該比一般餐飲業的廚房環境嚴格多了，這是一般常識吧，而且超商飯糰會放在冷藏櫃，一般餐飲店家懶惰的可能會把煮熟的新飯和舊飯混雜放置，很多出事都是習慣性疏忽所導致」、「剛好有機會到做飯糰的工廠工作過2天，因為上廁所後需要重新走殺菌消毒，不習慣才離職」。

也有人針對農藝女孩提醒超商飯糰的即食性，大呼：「想到自己還能活到現在沒事真是奇蹟，我去登山都會在早上買7-11飯糰或手捲壽司，放在高溫的背包裡隔了好幾個小時才吃」、「曾經在韓國超商買了當時很紅的蟹膏飯糰，早上吃了一個，一個放到中午才吃。結果中午吃完後整個人天旋地轉、上吐下瀉，連忙改機票怕客死異鄉」、「我常買即期飯糰放室溫，當隔天早餐耶！因為家裡冰箱冰了飯會變硬，雖然是冬天才這麼做，看來以後還是不要這麼做比較好」。

有人也幫農藝女孩補充道：「大腸桿菌在室溫25度的繁殖週期大約30分鐘。每一小時就可以繁殖兩代了」。

但也有人質疑：「18度算什麼冷鏈？食品安全溫度要嘛就低於4度，要嘛就高於60度」、「仙人掌桿菌是看運氣生長嗎？因為很多人都這樣，吃一半的食物放在常溫下幾小時才又再食用，或是早餐店會先做好幾個三明治放櫃台旁販賣，一賣就整個上午，也不常聽到這麼嚴重的中毒事件」、「路口商店賣的壽司也都在室溫下放一整個上午，我也是照吃耶」。

超商 食安 食物中毒 飯糰

延伸閱讀

寶林茶室食物中毒2死 台大醫指避免重複加熱的米、麵

獨／寶林茶室食物中毒案 與會專家曝一度以為遭下毒

貴婦奈奈藏身加拿大小城！1家5口擠20坪地下室 撿家具領免費食物過活

今「觀世音菩薩誕辰」做這3件事吃2食物 命理專家：旺人旺財

相關新聞

獨／食用日本小林紅麴產品7旬婦洗腎 夫泣訴像在「等死」

高雄70歲的陳太太去年3月急性腎衰竭，就醫後5月開始洗腎。她在發病前食用日本小林藥廠紅麴保健食品已3、4年，陳先生日前接...

寶林中毒案引爆食安問題 專家：超商飯糰沒問題 但久放是挑戰自己

因為超商飯糰都是由合格的加工工廠作業流程產製出，在包飯糰時也全程在18度C下處理，這樣的自動化生產線不會有問題，但若民眾購買了飯糰之後，打開放著直到中午再吃，「挑戰自己的腸胃抗性」，「那又是另一種故事了」，

今年首月122萬人出境 赴日49.4萬人超車疫前、赴陸居次

疫後民眾瘋出國，交通部觀光署今年訂定1200萬人次國際觀光客來台目標，觀光署公布今年首月旅客出入境資料，出境高達122萬...

掛號費取消上限北市喊漲？ 醫凍未條坦言成本全台最高

衛福部取消醫療院所掛號費150元上限，全台各地不少醫療院所紛紛調漲，北市「漲聲」也備受關注。台北市衛生局統計，北市現有3...

一天吃三餐其實容易胖！日醫籲「餓了再吃」 曝理想飲食習慣

肥胖除了外觀上的問題之外，還伴隨著有高血糖、高血壓、糖尿病等等風險。不少人往往會透過飲食或運動等方式，來控制自己的體重。然而長久以來，一般習慣的「一天吃三餐」概念，其實也可能有造成肥胖的風險，需要多加留意。

周日午後防雷陣雨 賈新興分析清明連假這些區域雨綿綿

近期天氣不穩定。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，最新資料顯示，周日至下周一鋒面前偏西南風有減弱趨勢，仍需留意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。