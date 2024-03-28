寶林中毒案引爆食安問題 專家：超商飯糰沒問題 但久放是挑戰自己

寶林茶室食安風波引發民眾對於米、麵主食放常溫下的「炒飯症候群」熱議。但有人質疑為何超商飯糰吃了不會有問題？對此，臉書粉專「農藝女孩看世界」解釋道，因為超商飯糰都是由合格的加工工廠作業流程產製出，在包飯糰時也全程在18度C下處理，這樣的自動化生產線不會有問題，但若民眾購買了飯糰之後，打開放著直到中午再吃，直言是「挑戰自己的腸胃抗性，那又是另一種故事了」。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋昨日表示，寶林茶室食安風波懷疑是米酵菌酸可能性提高，「雖然仙人掌細菌造成的炒飯症候群還無法完全排除，但米酵菌酸的可能性在我心中卻逐漸盤旋升高」。

「農藝女孩看世界」向民眾釋疑，既然米製品室溫下放兩小時就會有風險，「超商飯糰也是半夜加工早上販售，為什麼就不會有仙人掌桿菌呢？」。她說，是因為超商飯糰的加工大廠通常有ISO 9002、ISO 14000、ISO22000國際標準驗證，作業流程已做好一切的風險管理。

她解釋，超商飯糰的加工流程，從洗米、生米加水到煮大鍋飯都是自動化產線，中間是沒有人手在那邊淘洗米，都是機器洗的，包括自動加水、自動烹煮、自動翻鍋。

到了包飯糰階段後，海苔和餡料皆是在溫控18度Ｃ下處理，生產線員工也全部穿隔離衣、髮網、手套，並無人徒手接觸飯糰。之後再送到超商販售時，全程也是由控制在18度Ｃ的冷鏈車運送，直接送達超商的冰箱架子上，自然風險就小很多。

但她表示，若是超商飯糰會有問題，只有一種情況下容易發生，就是民眾買飯糰後未能立即食用，放在常溫下，甚至是等到中午再直接變午餐來吃，「挑戰自己的腸胃抗性，那又是另一種故事了」，因為人類的手上充滿了大腸桿菌，若是室溫25度下，細菌每小時可繁殖幾代？飯糰打開還是快點吃掉比較好。

網友對此表示：「超商飯糰熟食的工廠產線，應該比一般餐飲業的廚房環境嚴格多了，這是一般常識吧，而且超商飯糰會放在冷藏櫃，一般餐飲店家懶惰的可能會把煮熟的新飯和舊飯混雜放置，很多出事都是習慣性疏忽所導致」、「剛好有機會到做飯糰的工廠工作過2天，因為上廁所後需要重新走殺菌消毒，不習慣才離職」。

也有人針對農藝女孩提醒超商飯糰的即食性，大呼：「想到自己還能活到現在沒事真是奇蹟，我去登山都會在早上買7-11飯糰或手捲壽司，放在高溫的背包裡隔了好幾個小時才吃」、「曾經在韓國超商買了當時很紅的蟹膏飯糰，早上吃了一個，一個放到中午才吃。結果中午吃完後整個人天旋地轉、上吐下瀉，連忙改機票怕客死異鄉」、「我常買即期飯糰放室溫，當隔天早餐耶！因為家裡冰箱冰了飯會變硬，雖然是冬天才這麼做，看來以後還是不要這麼做比較好」。

有人也幫農藝女孩補充道：「大腸桿菌在室溫25度的繁殖週期大約30分鐘。每一小時就可以繁殖兩代了」。

但也有人質疑：「18度算什麼冷鏈？食品安全溫度要嘛就低於4度，要嘛就高於60度」、「仙人掌桿菌是看運氣生長嗎？因為很多人都這樣，吃一半的食物放在常溫下幾小時才又再食用，或是早餐店會先做好幾個三明治放櫃台旁販賣，一賣就整個上午，也不常聽到這麼嚴重的中毒事件」、「路口商店賣的壽司也都在室溫下放一整個上午，我也是照吃耶」。