今天觀世音菩薩誕辰 想當爸媽是最佳祭祀時機
今天是農曆2月19日是「觀世音菩薩」誕辰，命理師楊登嵙說， 「觀世音菩薩」是中國佛教四大菩薩之一，有無比大願力，按照習俗，今天適合到廟裡祭祀求子嗣，另外希望子女開智慧、健康佳，也都可趁今天到廟宇祭祀觀世音菩薩。
命理師楊登嵙說，「觀世音菩薩」從字面解釋就是「觀察世間聲音」的菩薩，有3個節日，分別是農曆2月19日、6月19日和9月19日，而其中2月19日是為觀世音菩薩誕辰，6月19日則是得道升天日，而9月19日則是出家日，因此想向觀世音菩薩祝壽，以農曆2月19日最為適合。
楊登嵙說，因觀世音菩薩聖誕聞聲救苦和送子形象深植信徒心中，所以今天到廟宇祭祀觀音，主要祈求4類願望，包括求子嗣、求子女健康、求小孩開智慧，以及求事業順利等4大項，準備供品可以素食或五果，鮮花、水果、壽麵、壽桃，但注意不可葷食。
他說，「觀世音菩薩」在不同的宗教或派別中也常見供奉，只是稱謂有所不同，道教稱為「慈航真人」或「慈航道人」；一貫道稱為「南海古佛」；靈山派奉為「五母」之一。此外，在龍華教、齊教、越南高台教中也都有信奉。民間對觀世音菩薩有許多更親切的稱呼，例如觀音娘娘、觀音佛祖、觀音媽、觀音大士、白衣大士等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言