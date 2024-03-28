快訊

車頭全毀！竹東高中校車猛撞護欄 司機學生7人掛彩送醫

寶林茶室食物中毒2死 台大醫指避免重複加熱的米、麵

若台海開戰，對中國經濟制裁有效嗎？專家：代價太高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今水氣多午後南部短暫降雨 晚間鋒面逼近中北部變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天午後雲量會增多，各地山區容易有雲系發展帶來降雨的機會，南部近山平地區域有機會帶來短暫陣雨。本報資料照片
今天午後雲量會增多，各地山區容易有雲系發展帶來降雨的機會，南部近山平地區域有機會帶來短暫陣雨。本報資料照片

今天台灣附近整體的水氣較多，天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，各地大致晴到多雲，今天大氣中環境稍微比較不穩定一些，午後雲量會增多，各地山區容易有雲系發展帶來降雨的機會，南部近山平地區域有機會帶來短暫陣雨。

不過，方俊元表示，隨著入夜後就降雨就會逐漸趨緩，不過下一波的天氣變化也逐漸要開始出現，今天晚間到明天清晨逐漸會受到微弱鋒面影響。

明天受到微弱鋒面影響，大氣環境持續不穩定，方俊元表示，清晨以前首先是在中北部地區有短暫陣雨出現，白天有午後熱力發展出現，各地山區有短暫陣雨，特別是山區可能會有雷雨出現的機會，入夜後降雨會趨緩一些。

方俊元表示，周六這波鋒面的位置逐漸遠離台灣，台灣附近轉變成偏南至西南風的環境，環境水氣也比較多，感受上悶熱暖濕。北部、東北部大致是多雲有短暫陣雨的天氣，其餘各地多雲天氣，午後各地山區還是有較高機率會有短暫陣雨出現。

到了周日環境持續是受到西南風影響，不過，方俊元表示，整體的風速明顯較快，加上大氣環境中有相當不穩定的系統要通過台灣的上空，鋒面系統也台灣北方海面，台灣的大氣環境比起前幾天更不穩定一些，各地天氣普遍都有短暫陣雨出現的機會。山區附近容易有對流雲系發展機會，也容易有雷雨出現的可能。

他說，大氣不穩定的環境會持續到下周一，安排活動留意天氣資訊。遇到較明顯降雨或雷雨，若沒有帶雨具，要適時地找建築物躲避。

建築 風險

延伸閱讀

明天「半個台灣」溼答答！雨勢從早到晚南北接力 未來一周這日降雨最多

把握好天氣 明天中南部不排除雷雨 晚起鋒面接力北部明顯降雨

罕見保育類長鬃山羊下山！首次現蹤低海拔稻田「像幫農民驅鳥」

要帶傘！北東今陰短暫雨轉涼 周五、周末水氣多

相關新聞

今水氣多午後南部短暫降雨 晚間鋒面逼近中北部變天

今天台灣附近整體的水氣較多，天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，各地大致晴到多雲，今天大氣中環境稍微比較不穩定一些，午後雲...

春雨這麼強？ 粉專指有2波 今天中午前後 中南部雨彈轟炸

「春雨這麼強？」氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據歐洲中期天氣預報中心剛剛出爐的最新預測，接下來會有二波較強的春雨。第一...

中南部午後慎防雷雨 吳德榮：周日不排除雷擊大雨強風

天氣即將轉變。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天各地多雲時晴、白天偏熱；南方水...

今天觀世音菩薩誕辰 想當爸媽是最佳祭祀時機

今天是農曆2月19日是「觀世音菩薩」誕辰，命理師楊登嵙說， 「觀世音菩薩」是中國佛教四大菩薩之一，有無比大願力，按照習俗...

科技執法難／聲音照相年燒百萬卻難抓「改管猴」 為何告發率奇低？

噪音車擾人，入夜後更嚴重影響安寧，環境部2021年起推動「聲音照相科技執法」，預計2025年完成購置306套設備。但這台年燒百萬的科技設備，部分縣市告發率連1%都不到。最常發生的是改裝車隊通過，前後3秒有車，且車速過快，拍出來成像模糊，無法告發，連取締人員也搖頭。 「改管猴」炸街有多擾人？新竹縣竹北市興隆路被稱為是河岸第一排的豪宅區，這條筆直的道路，夜間紅綠燈變成閃黃燈，就成通暢無阻的大道。新竹縣議員吳旭智多次接獲民眾陳情，「被窗外呼嘯疾行的噪音吵醒」。...

肥胖與主動脈剝離密切相關 醫師：BMI大於24多注意胸痛

衛生福利部基隆醫院急診醫學部主任郭鐘太昨天在記者會說明，主動脈剝離的高風險族群，除了年長者和女性族群外，根據多項研究和就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。