今水氣多午後南部短暫降雨 晚間鋒面逼近中北部變天

今天台灣附近整體的水氣較多，天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，各地大致晴到多雲，今天大氣中環境稍微比較不穩定一些，午後雲量會增多，各地山區容易有雲系發展帶來降雨的機會，南部近山平地區域有機會帶來短暫陣雨。

不過，方俊元表示，隨著入夜後就降雨就會逐漸趨緩，不過下一波的天氣變化也逐漸要開始出現，今天晚間到明天清晨逐漸會受到微弱鋒面影響。

明天受到微弱鋒面影響，大氣環境持續不穩定，方俊元表示，清晨以前首先是在中北部地區有短暫陣雨出現，白天有午後熱力發展出現，各地山區有短暫陣雨，特別是山區可能會有雷雨出現的機會，入夜後降雨會趨緩一些。

方俊元表示，周六這波鋒面的位置逐漸遠離台灣，台灣附近轉變成偏南至西南風的環境，環境水氣也比較多，感受上悶熱暖濕。北部、東北部大致是多雲有短暫陣雨的天氣，其餘各地多雲天氣，午後各地山區還是有較高機率會有短暫陣雨出現。

到了周日環境持續是受到西南風影響，不過，方俊元表示，整體的風速明顯較快，加上大氣環境中有相當不穩定的系統要通過台灣的上空，鋒面系統也台灣北方海面，台灣的大氣環境比起前幾天更不穩定一些，各地天氣普遍都有短暫陣雨出現的機會。山區附近容易有對流雲系發展機會，也容易有雷雨出現的可能。

他說，大氣不穩定的環境會持續到下周一，安排活動留意天氣資訊。遇到較明顯降雨或雷雨，若沒有帶雨具，要適時地找建築物躲避。