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中南部今天防雨彈襲 專家：周日到下周一換中部以北

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
菲律賓附近有暖濕空氣（高相當位溫）區域向北延伸，且隨高度位溫下降，具有大氣不穩定性，加上短波槽線以及地面鋒面接近，預估正好會在南台灣到巴士海峽一帶產生雲雨系統發展，進而造成今天白天在中部以南地區有較高的降雨機會。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
菲律賓附近有暖濕空氣（高相當位溫）區域向北延伸，且隨高度位溫下降，具有大氣不穩定性，加上短波槽線以及地面鋒面接近，預估正好會在南台灣到巴士海峽一帶產生雲雨系統發展，進而造成今天白天在中部以南地區有較高的降雨機會。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

近期將有兩波雨勢。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，雖然周日的降雨還不確定，不過今天中部以南地區看來會先有一陣雨。

他說，主要是菲律賓附近有暖濕空氣（高相當位溫）區域向北延伸，且隨高度位溫下降，具有大氣不穩定性，加上短波槽線以及地面鋒面接近，預估正好會在南台灣到巴士海峽一帶產生雲雨系統發展，進而造成今天白天在中部以南地區有較高的降雨機會。

吳聖宇表示，其中，在嘉義以南地區降雨可能會比較明顯一些，有短暫陣雨或雷雨。雲林以北到中彰投一帶，還有台東地區也會有些局部短暫陣雨。苗栗以北、花蓮以北地區受影響就比較不明顯。

這些短波槽前暖濕空氣，到了今晚就會逐漸東移，離開台灣附近。吳聖宇表示，緊跟著就是地面鋒面以及短波槽線，陸續會在今晚到周五白天通過台灣附近。

不過，他說，暖濕空氣已經離開，因此鋒面本身以及短波槽線通過時帶來的降雨反而不多，北部、東半部可能有局部短暫陣雨，中南部就不太受到影響，以多雲到晴天氣為主。周五底層東北風也會短暫增強，屆時北台灣溫度會稍轉涼，但是降幅有限。

周末期間的天氣，吳聖宇表示，台灣附近暖濕空氣較為明顯，大氣狀態並不穩定，尤其周日到下周一各地有短暫陣雨或雷雨發生機會，不過目前的預報還是分岐變動很大，有待再觀察。比較確定的趨勢，應該是中部以北地區比較有機會出現局部較大雨勢。

台東 嘉義

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