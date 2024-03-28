虐童案 兒盟再度致歉坦言疏漏

一歲男童「剴剴」遭保母虐死案引發社會關注，政院昨邀收出養服務提供者、地方政府等相關單位，召開「強化社安網中央督導協調平台會議」，會中決議將調整收出養程序，地方政府將協助分工，未來訪視指引也將明訂若保母或寄養家庭拒訪，可由地方政府找警察強制進入。

林萬億強調，目前其實已規定，若保母或寄養家庭不接受訪視，社工可強制進入屋內，但許多社工並不清楚此條文，未來新指引將強調此條文。

兒盟董事長林志嘉昨則再度向社會大眾鞠躬致歉，坦言兒盟確實有行政制度疏漏，也坦承事件初始處理順序錯置，必須向剴剴及家屬致歉，也向社會大眾道歉，這個結果不該由社工承擔全部責任。

兒盟並提出精進收出養流程、改善社工督導機制、社工兒少保護風險敏感度培訓等三大改善措施，內部也將檢討社工待遇、工時、推動業務責任保險制度。

至於林志嘉是否請辭負責？兒盟僅說，經衛福部、教育部要求，預計於四月十五日補選董事。

兒盟董事馮燕表示，董事會成員都是志工，從未支薪和領取出席費；對於遭指董事會未利益迴避，她坦承確有疏失，也將請示主管機關後補正。

對於衛福部、教育部日前聯合稽查兒福聯盟，並公布七大缺失，馮燕表示，將配合中央規範增加評估機制，並加強與地方政府及網絡的橫向合作，視個案狀況提高訪視頻率、將擴大社工例行培訓。

林萬億表示，過去出養必要性是由服務提供者評估，但地方政府擁有更多資源及資訊，應積極介入，決定是否讓家庭出養孩子，不該交由收出養服務提供者來評估。再者，民間團體在提供後續服務時，還可取得報酬，若還是負責前端收養評估，則有利益衝突之嫌，因此昨與會專家均支持分工調整。

至於暫時性安置的選項眾多，包括，保母、寄養家庭、機構等形式，林萬億表示，傳統由收出養服務提供者決定，「但這並不周延」，各地方政府同意改由政府及社福單位共同商量，政府則需提供保母品質、寄養家庭資格等資訊，社福團體、政府等社工應多久訪視一次，也需做好權責認定。

林萬億也提到，單靠提升訪視頻率，仍無法解決問題，必須綜合評估安置階段、孩童特殊需求等因素。

此外，台灣世界展望會將終止開辦逾卅年的家庭寄養服務。對此，林萬億表示，國內寄養家庭招募不易，世展及其他團體均向政府反映，應擴大召募寄養家庭，展望會停辦家庭寄養，將造成一定影響，但政府會推出新的作法，盡快補足缺口。