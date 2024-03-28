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健康你我他／喝溫水敷眼睛 緩解鼻眼不適
2月19日是24節氣的「雨水」，降雨增多，濕度上升，且氣溫變化大，容易誘發感冒、過敏等問題。
春節假期過後，我出現打噴嚏、眼睛發癢及呼吸時氣短等症狀，推測可能是由空氣過敏原引發的過敏症狀。為此，早上起床盥洗前，我會先喝一杯溫熱開水，再以毛巾熱敷眼睛，同時按壓雙眼內角偏上方凹陷處的睛明穴，接著熱敷鼻翼兩旁的迎香穴，有助於緩解晨起眼鼻的不適。
面對過敏，飲食、環境和運動也很重要。我每餐均衡攝取多樣食物，減少吃油炸食品及含糖飲料，攝取足夠維生素或有抑制發炎效果的食物，像番茄、莓果等，減少發炎反應、減輕過敏症狀。
每日打掃居家環境，利用除濕機降低家中的相對濕度，保持浴室和易生黴菌的區域通風乾燥，乾淨舒適的環境亦可緩解過敏。
我透過每周二至三次的瑜伽調息練習，調整原本短淺的呼吸，讓呼吸能變得深長且緩慢，深長呼吸有助於增加身體的含氧量，進而促進氣血循環、增進健康。
當身心的疲勞與壓力積累過多，往往免疫力下降，過敏症狀會更趨明顯，我盡力避免過度疲勞與學習適度放鬆調解壓力。持續從飲食、環境、運動和心理等層面來防範過敏的困擾，讓過敏遠離我。
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