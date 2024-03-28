小林紅麴案日已2死 國內123件品項預防性下架

日本共同社報導，日本小林製藥紅麴保健食品廿六日再傳一名死亡病例，累計日本已有兩人因服用該公司產品致死，一○六人住院治療，日本厚生勞動省下令立即報廢小林製藥三類產品。我衛福部食藥署昨表示，二家國內業者進口該公司紅麴原料，共有卅一家業者主動通報使用此原料，累積通報一二三件品項，均已預防性下架。如使用或販售，但未通報者，最高可處新台幣三百萬元。

小林製藥廿五日公布，先前一名小林製藥客戶，過去三年每天服用三粒小林製藥的紅麴保健食品，今年二月因腎臟疾病過世。該公司廿六日再宣布第二例死亡病案，同為腎病患者，家屬向小林製藥通報稱，死者生前服用了「紅麴降膽固醇錠」。而第一例死亡也是服用同款保健食品。

厚生勞動省要求位在大阪的小林製藥報廢旗下三種可能含有害物質的產品，包括「紅麴降膽固醇錠」和減脂、納豆激酶產品，厚勞省認為這些產品疑似含有有害人體物質。

國內則有兩家進口該公司紅麴原料，食藥署長吳秀梅表示，三合興產業股份有限公司庫存紅麴原料、半成品及成品共四○五點七公斤；至於和司特股份有限公司，陸續查核三一二○公斤，已經由地方衛生局預防性封存及下架。

吳秀梅指出，包含這兩家輸入業者，共有卅一家業者通報使用該項紅麴原料，總通報比數為一二三筆，包含「DHC濃縮紅麴．膠囊食品」、「常春樂活御紅麴膠囊」等知名品項。其中全力專注、鑽石生活、箴言生技、台視文化、水若企業、王子製藥、大醫生技、三合興產業等業者則提供退換貨機制機制與相關專線。

至於先前多批從中國大陸輸台的辣椒粉被檢出含有致癌風險的工業染料「蘇丹色」，吳秀梅表示，專案稽查已告一段落，共抽驗六一七件，經產品溯源共有廿四批原料不合格，共計下架及封存辣椒粉及其產品五十九萬五一四九點四公斤。