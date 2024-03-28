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行人交安設施條例 立委疑無強制性

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
六都中僅雙北人行道普及率達6成，桃園、台中及台南市皆不到5成，台南更僅35.09%。圖／台南市交通局提供
六都中僅雙北人行道普及率達6成，桃園、台中及台南市皆不到5成，台南更僅35.09%。圖／台南市交通局提供

為洗刷行人地獄惡名，行政院會月初通過「行人交通安全設施條例」草案，但截至2022年，全台人行道普及率僅44%，有7縣市人行道連3成都不到，屏東縣更僅8.9%。民進黨立委徐富癸質疑，草案針對各縣市進行績效評比，但部分非六都縣市受限條件績效不足，恐又面臨預算刪減惡性循環。

內政部截至2022年統計，六都中僅雙北人行道普及率6成，桃園、台中及台南市不到5成，台南市更只有35.09%。非六都縣市，新竹縣80.3%表現最好，宜蘭、彰化、南投、雲林、苗栗、花蓮及屏東縣皆不到3成。

立法院內政委員會昨審查「行人交通安全設施條例」草案，民進黨立委黃捷表示，人行道普及率太低，草案雖納入規範增加普及率，但母法「市區道路及附屬工程設計標準」12公尺以下道路可不用留設人行道，要如何提升普及率？

民眾黨立委黃珊珊質疑，我國長年有相關法令規範行人空間規畫，但地方道路設計受限民意、設施無法遷移，永遠無法按照規範，地方不遵守，中央也沒罰則。草案很多都是重複的基本概念，對地方還是沒強制規定，訂再多法令沒執行也沒用。

內政部長林右昌則說，草案有規範，地方若未依規定執行將扣補助款，相關設計若未按照標準，主管機關也不會准。

內政部政次花敬群則說，過去路幅較小道路雖未強制要求有人行道，但未來無論是用標線型、騎樓代替，目標全部道路都要有人行道。

最終第1、4、5、9條依修正條文通過，其餘依院版條文通過，送院會二三讀。針對過去建設人行空間常受民意阻礙，草案明定騎樓與無遮簷人行道擅自改建或妨礙行人通行者，未依期限完成改善罰則，在建築物騎樓及無遮簷人行道地平面統一重修後，擅自改建致不合市區道路及附屬工程設計標準或妨礙行人通行者，可處建物所有權人、管理人5千至2萬5千元不等，得按次處罰。

人行道 行人地獄

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