乳癌病友協會最新調查 9成女性認乳癌篩檢應下修至40歲
乳癌為我國女性癌症發生率第一名，更是女性常見死因第二名，乳癌病友協會今天舉辦「粉紅灰犀牛來襲 乳癌認知及議題態度調查」記者會。乳癌病友協會理事長黃淑芳說，此調查為針對國內女性及病友的雙軌研究，並提出廣篩早治、生育保存、心理支持等六大呼籲。
今天公布調查記者會，衛福部國健署長吳昭軍、健保署長石崇良、心理健康司長陳亮妤、民進黨立委王正旭、民眾黨立委陳昭姿、國民黨立委陳菁徽、國民黨立委李彥秀及醫師專家學者們等共同出席，探討該如何提高社會大眾及政府對乳癌防治的重視。
調查發現，高達61.5%的一般女性及52.7%的乳癌病友，在罹癌前沒有定期進行乳癌篩檢，探究不願篩檢原因，一般女性是年齡未到政府補助，而乳癌病友罹癌前不篩檢的主因是自認不需要檢查。另「自認不是高危險群」、「不知道要篩檢」及「害怕篩檢造成的疼痛」也是不願篩檢的原因。
在乳癌篩檢政策意向調查上，高達98%的一般女性及97.8%的病友，認同乳癌篩檢年齡應下修至40歲；更有93%的一般女性及77.4%病友認同乳癌篩檢可調整為差額負擔，即補助既有乳房攝影費用，升級費用由使用者自付，提供更多元的選擇。
調查也顯示，女性面對罹患癌症最害怕前三名，不管是一般女性及病友，第一名皆為害怕造成個人及家庭經濟負擔，第二、三名則分別為害怕造成家人照顧負擔及害怕治療副作用。
黃淑芳說，一般女性或病友罹癌後，最害怕的事情是沉重的經濟負擔，多數傾向優先選擇健保治療，但早期乳癌患者如想使用療效較好，且能減少後續復發機率的藥物，往往一年動輒須自費百萬元，與受訪者能接受的50萬自費預算相差一倍，呼籲健保應納入更多早期乳癌用藥。
針對下修乳篩年齡的呼籲，國健署署長吳昭軍於記者會中表示，國健署目前提供的是國際上認可的篩檢方式，會持續研究國際上相關數據，朝向篩檢年齡「下修」跟「上修」的方向努力幫助病人。
健保署署長石崇良指出，目前健保署給付39種乳癌用藥，今年2月給付了一年自費高達700萬的三陰性乳癌抗體組合藥物，預估有450位病人可以受惠，5月也開始針對三陰性乳癌的BRCA的基因精準檢測(NGS)做定額給付，提供第一線醫師更多武器協助病人對抗癌症，健保署會朝著協會提及的六大呼籲方向努力。
衛福部心理健康司司長陳亮妤說，國衛院最新研究發現，癌症患者自殺死亡率是非癌症患者的2.5倍；如果是被告知罹癌的第一年，癌症患者自殺死亡率是非癌症患者的5.5倍，與其他癌症相比，乳癌患者還要面臨體態改變及夫妻婚姻關係的挑戰，因此心理資源挹注顯得更為重要。
陳亮妤指，心理健康司有與心理腫瘤基金會及全台19家癌症醫院合作，提供免費心理諮商。去年更在行政院支持下，在全台佈建48處社區心理衛生中心，提供基礎心理諮商及轉介服務，未來會努力擴大服務。
乳癌病友協會提出六大呼籲
1. 乳癌衛教資源1+N 政府機關衛教資源釋出，應納入專家學者、病友團體、社區等，結合社群與實體組織，讓資訊有效擴散
2. 乳癌篩檢年齡下修至40歲 移除女性乳癌篩檢的最大門檻，讓乳癌篩檢更容易被行動
3. 篩檢升級自由選，差額負擔政府預算減壓 因應篩檢技術提升提供差額負擔方案自由選，有助精準篩檢又預算減壓
4. 乳癌用藥納保需求迫切，早期用藥更具效益 健保用藥被視為罹癌後優先用藥方案，預期自費額難支應實際開支，早期用藥納保被認為更具效益
5. 主動性心理支持資源有助病友身心家庭維持 政府醫院結合既有心理健康資源主動提供病友，讓病友在獲知重大疾病時有所依歸
6. 年輕病友生育保存有助未來治癒後人生規劃 針對40歲以下年輕病友應有生育保存機制，包括凍卵相關補助等，有助未來治癒後人生規劃
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言