快訊

敦品中學生集體鬧事！想「做1事」被阻狂怒吼、破壞 47警力急戒備

寶林茶室案2死「4人仍在ICU」 北市還原時序經過、病例徵狀一次看

寶林茶室案第二名66歲死者遺體暫冰存 檢察官相驗完畢明解剖

癌友心理資源挹注 心健司：下半年推指引、擴展社區支持

中央社／ 台北27日電

據最新調查，超過9成女性或乳癌患者認同罹癌後應有心理支持，心健司長陳亮妤表示，不只是乳癌病人，所有癌症患者的心理資源挹注重要，預計下半年推出指引，同時擴展社區支持。

中華民國乳癌病友協會今天在記者會提出6大呼籲，包含強化衛教資源、篩檢年齡下修至40歲、提供篩檢升級差額負擔方案、加速藥物納健保給付、主動提供心理支持資源與年輕病友生育保存機制，包含凍卵相關補助等，有助未來治療後人生規劃。

針對政府、醫院結合現有心理健康資源，主動提供病友，讓個案在獲知重大疾病時有所依歸的述求，陳亮妤表示，據衛生福利部心理健康司委託國衛院調查，透過20年罹癌患者數據，發現同年齡同性別之間，癌症病患輕生死亡率是一般人的2.5倍。

被告知罹癌第1年，癌症病患輕生死亡率更是普通人5.5倍，陳亮妤說，台灣能提供癌症患者的支持已經從篩檢、治療，走到心理資源的討論，「這是進步的表現」，提供癌友良好心理支持，是政府未來努力方向，心健司與國健署、醫事司合作，預計下半年推出癌症患者心理健康指引。

陳亮妤表示，心健司已經與心理腫瘤基金會合作，提供癌症患者共19家醫院的心理治療選項；同時社區心理衛生中心積極布建，全台現階段共有48家，22縣市都有資源，3個離島也都有，以今年增加至54家、明年增到71家為目標，強化民眾心理健康資源可近性。

國民健康署長吳昭軍說，乳房X光攝影可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌，是目前最有效的乳癌篩檢工具，是否有更好的篩檢方法，會持續與專家討論、收集國際文獻，一定會提供給台灣民眾最有效的乳癌防治方法，心理支持積極研擬，提供更好的協助。

乳癌 患者 死亡率 癌症 罹癌 腫瘤

延伸閱讀

電價效應／新北社區停車費10多年來首度調漲 電動車主憂充電比外面貴

皮膚出現紅疹且肌肉無力 醫：小心罹患皮肌炎合併惡性腫瘤

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

兄弟情回不去？英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解

相關新聞

兒福聯盟為剴剴案道歉 王鴻薇轟不給問、不回答：敷衍了事

兒福聯盟今下午舉行記者會，為剴剴案道歉。國民黨立委王鴻薇批評，敷衍了事，沒有真心誠意面對問題，記者會也無讓記者提問，講完...

石門水庫水位溜滑梯！蓄水率逼近3成大關 水利署：農業先用埤塘水

桃園市石門水庫水情繼續下探，水位迅速「溜滑梯」下降至223公尺，短短5個月水位下降22公尺，蓄水率快跌破3成，水利署北區...

寶林茶室食安案增至2死…111年食物中毒1原因居首 食藥署曝發生高峰期

信義區知名素食餐廳「寶林茶室」食物中毒案擴大，目前已有2人死亡。衛福部食藥署統計，111年共發生499案食品中毒案件，患...

還沒燒完？恒佳公司購青辣椒粉驗出蘇丹紅 4款胡椒產品860公斤已出貨

又是青辣椒粉被驗出蘇丹紅！桃園市衛生局本月中旬抽驗新屋區恒佳實業公司製造廠的青辣椒粉，22日檢出含有蘇丹3號24ppb，...

未來一周降雨範圍廣 明從早到晚南北接力有明顯雨勢

中央氣象署表示，未來一周溫度變化不大，各地普遍都有30度高溫，但在雨勢變化明顯，明天上半天中南部、花東地區有局部陣雨或雷...

淡海智駕電巴雙車聯動測試成功 新北將編技術手冊

新北淡海智駕電巴雙車聯動計畫是全台首次測試雙車聯動技術，去年底結束為期2個月載客測試。新北交通局長鍾鳴時說，為讓智駕電巴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。