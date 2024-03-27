癌友心理資源挹注 心健司：下半年推指引、擴展社區支持

據最新調查，超過9成女性或乳癌患者認同罹癌後應有心理支持，心健司長陳亮妤表示，不只是乳癌病人，所有癌症患者的心理資源挹注重要，預計下半年推出指引，同時擴展社區支持。

中華民國乳癌病友協會今天在記者會提出6大呼籲，包含強化衛教資源、篩檢年齡下修至40歲、提供篩檢升級差額負擔方案、加速藥物納健保給付、主動提供心理支持資源與年輕病友生育保存機制，包含凍卵相關補助等，有助未來治療後人生規劃。

針對政府、醫院結合現有心理健康資源，主動提供病友，讓個案在獲知重大疾病時有所依歸的述求，陳亮妤表示，據衛生福利部心理健康司委託國衛院調查，透過20年罹癌患者數據，發現同年齡同性別之間，癌症病患輕生死亡率是一般人的2.5倍。

被告知罹癌第1年，癌症病患輕生死亡率更是普通人5.5倍，陳亮妤說，台灣能提供癌症患者的支持已經從篩檢、治療，走到心理資源的討論，「這是進步的表現」，提供癌友良好心理支持，是政府未來努力方向，心健司與國健署、醫事司合作，預計下半年推出癌症患者心理健康指引。

陳亮妤表示，心健司已經與心理腫瘤基金會合作，提供癌症患者共19家醫院的心理治療選項；同時社區心理衛生中心積極布建，全台現階段共有48家，22縣市都有資源，3個離島也都有，以今年增加至54家、明年增到71家為目標，強化民眾心理健康資源可近性。

國民健康署長吳昭軍說，乳房X光攝影可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌，是目前最有效的乳癌篩檢工具，是否有更好的篩檢方法，會持續與專家討論、收集國際文獻，一定會提供給台灣民眾最有效的乳癌防治方法，心理支持積極研擬，提供更好的協助。