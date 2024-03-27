擋路變電箱誰拆？ 內政部：地方政府

「路上妨礙交通的變電箱，要由地方政府來拆，但主管機關會協助評估地點！」內政部長林右昌27日在立法院如此答覆國民黨立委徐欣瑩。國民黨立委廖先翔則詢問，整平「無遮簷人行道」是否會有補助？國土署長吳欣修則說，會請地方政府一併納入整體道路改善計畫，就可獲得補助經費。

立法院內政、交通委員會27日聯席審查「行人交通安全設施條例草案」，許多立委關注第8條「妨礙行人通行之固定設施」的改善與拆除，與第9條「建築物騎樓及無遮簷人行道地平面」的重修（騎樓整平）。

拆變電箱要有時限

國民黨立委徐欣瑩質疑，妨礙行人通行之固定設施有很多，包括變電箱、瓦斯、電線桿與電信設備，很多都是經濟部主管，法條上規定「主管機關應協助規劃適合之方式或地點，辦理設施、設備之改善、遷移或拆除」，那應該由經濟部還是地方政府誰來決定？林右昌表示是地方政府，但主管機關也會協助評估。

經濟部國營司專委黃旭暉也說，若是拆除變電箱或電線桿，台電也會配合辦理。徐欣瑩另質疑，第8條還規定「設施、設備之改善、遷移或拆除」期限不得少於3個月，但現況就是一直拖延不肯改善，她認為應該要制定時間上限，讓地方政府可以在一定期限內改善人行道的通行。

補助整平無遮簷人行道

「妨礙行人通行空間的固定設施，有包含騎樓嗎？」國民黨立委廖先翔詢問林右昌，林右昌表示有，廖先翔繼續追問說，如果建築圖說上寫「無遮簷人行道」，但後來所有權人有更動用地使用的狀況，法規是否既往不咎？林右昌也表示對。

廖先翔繼續問說，內政部過去有推「騎樓整平」專案，補助地方政府整平騎樓，那無遮掩人行道地面改善會有補助嗎？國土署長吳欣修表示，會請地方政府一起納入路段改善方案。

廖先翔另詢問說，若在建築圖說上，並沒有標註為無遮簷人行道，是法定空地的話，適用「行人交通安全設施條例」嗎？吳欣修回應說，不會強制要求，但若所有權人（例如管委會）與地方政府協調，雙方都同意的話就可以適用。

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