保母虐童案 兒盟提3大改善措施、優化社工保護

1歲男童「剴剴」遭保母虐死案引發社會關注，衛福部、教育部聯合稽查兒福聯盟，並公布七大重大缺失。對此，兒盟今天下午召開記者會說明改善措施，董事長林志嘉再度向社會大眾鞠躬致歉，坦承事件初始處理順序錯置，同時也向兒盟同仁表達歉意。兒盟也提出精進收出養流程、改善社工督導機制、社工兒少保護風險敏感度的培訓三大改善措施，內部則展開短中長期的社工職業保護行動，檢討社工待遇、工時，推動業務責任保險制度。

兒盟今天下午召開「兒盟回應業務檢討 澄清輿論爭議記者會 」，林志嘉、董事馮燕、策略長陳麗如皆列席。記者會一開始，林志嘉表示，近日引起社會大眾悲憤與傷痛，兒盟應當作為穩定社會的力量，卻未能發揮社會期待，兒盟確有行政制度疏漏，他深知再多惋惜、改進都換不回失去孩子的生命，因此必須向剴剴及家屬致歉，也向社會大眾道歉。林志嘉並帶領全體再次深深鞠躬。

針對日前衛福部、教育部兩部會前來稽查指正，兒盟也提出改善措施。馮燕說，有關收出養流程的精進，將配合中央規範增加評估機制，並加強與地方政府及網絡的橫向合作，引入外部專家審查機制，確保風險評估沒有疏漏。社工督導機制的改善則會在現有機制上，視個案狀況提高訪視頻率、完備數位化資料庫後建立自動化對比評估機制、強化兒盟內部的個案討論機制，納入外部專家建議，提高判斷風險的整體敏感度。

此外，社工兒少保護風險敏感度的培訓，馮燕說，將擴大社工例行培訓，引入衛福部推展的SDM訓練，進行兒少保護評估，建立第一線同仁明確的行為準則。

由於這次事件也造成社會大眾對社工人員的責難，林志嘉強調，兒盟有疏漏，但這個結果不該由社工承擔全部責任，兒盟深知改善計畫將加重社工工作，因此有必要同步改善社工待遇。

陳麗如表示，社工是社福重要資產，兒盟責任照顧好每一位同仁，兒盟內部也即刻開展社工職業保護行動，除重新審視工時、薪資條件，短期也會進一步規畫特殊境遇專案、提供法律及生活協助，並適時提供諮商資源關懷員工，中長期計畫則是推動社工業務責任保險制度 。