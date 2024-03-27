快訊

新莊傳槍響！警抓車手遭撞鳴7槍尾追 他棄車逃逸被壓制逮捕

重電股王華城怎麼了？全市場唯一跌停板

66歲父寶林茶室用餐亡「腹瀉30次」 女兒淚揭8天病程：肝指數一度飆破萬

嘉義長庚引進微創角膜移植手術 病患術後重見光明

中央社／ 嘉義縣27日電

嘉義長庚引進微創角膜後彈力層內皮移植手術（DMEK），王姓病患2個月前接受角膜移植，目前已看得見；醫師說，較傳統手術降低出血、感染與排斥機會，9成患者術後復原良好。

嘉義長庚醫院今天召開記者會，眼科醫師陳南妮展示手術成果，接受手術的85歲王姓病患表示，他之前失明1年多，2個月前接受角膜移植，目前已看得見，感恩醫師與捐贈者。

陳南妮簡報指出，王姓病患是開白內障手術後，左眼角膜內皮細胞層缺氧損壞失明，手術移植角膜後彈力層內皮，角膜從混濁水腫回復透明清澈，疼痛及畏光症狀也大幅改善，視力已逐步恢復。

陳南妮說，她已在嘉義長庚完成10例手術，僅移植內皮細胞，傷口小且縫線少，降低出血、感染、術後散光與排斥機會；手術恢復期較短，術後的視力大幅改善。

長庚醫院眼科醫師孫啟欽說，DMEK手術在全世界而言都不是簡單的手術，適用於人工水晶體相關之水疱性角膜病變、先天性角膜內皮細胞失養症等。長庚體系醫院已完成百例以上，約9成患者術後復原狀況良好。

孫啟欽也提到，台灣移植眼角膜的醫術日益精進，但欠缺捐贈角膜，很多人還在等待重見光明，希望大家能打破死後必須全屍入葬的觀念，遺愛人間。

失明 手術 視力 長庚

延伸閱讀

影／Hugo手術觀摩中心揭牌 泌尿、婦產微創手術大躍進

出生不到2個月…呆萌小黑狗車禍骨折 及時救援免跛腳

花蓮慈院陰道雷射手術逾300人次 造福婦女私密健康

58歲男膝韌帶兩度斷裂 動手術一圓女兒紅毯夢

相關新聞

逾5580萬顆過期進口蛋銷毀中 進度尚未公開

去年因應國內缺蛋，農業部自去年3月起啟動短期專案進口，但在冷鏈運輸、食安等爭議下嚴重打擊買氣，高達5580萬顆蛋因而走向...

寶林茶室食安案增至2死…111年食物中毒1原因居首 食藥署曝發生高峰期

信義區知名素食餐廳「寶林茶室」食物中毒案擴大，目前已有2人死亡。衛福部食藥署統計，111年共發生499案食品中毒案件，患...

董事未利益迴避？ 兒盟董事會親上火線 解釋外界4大質疑

1歲男童剴剴遭兒福聯盟轉介的保姆凌虐致死，除政府部門啟動對兒盟行政疏失的調查與檢討，社會大眾也對兒盟組織結構、民眾捐款用...

保母虐童案 兒盟提3大改善措施、優化社工保護

1歲男童「剴剴」遭保母虐死案引發社會關注，衛福部、教育部聯合稽查兒福聯盟，並公布七大重大缺失。對此，兒盟今天下午召開記者...

還沒燒完？恒佳公司購青辣椒粉驗出蘇丹紅 4款胡椒產品860公斤已出貨

又是青辣椒粉被驗出蘇丹紅！桃園市衛生局本月中旬抽驗新屋區恒佳實業公司製造廠的青辣椒粉，22日檢出含有蘇丹3號24ppb，...

馬偕醫院、彰銀、萬事達聯手 推全台首張「視障友善信用卡」

馬偕醫院、彰化銀行與萬事達卡共同打造首張健康照護概念信用卡「彰化銀行馬偕認同卡」，提供國內1%、國外3%回饋無上限、指定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。