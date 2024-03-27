剴剴虐死案「確有行政制度疏漏」 兒盟董事長林志嘉鞠躬道歉

一歲男童「剴剴」遭保母虐死引起社會公憤。衛福部、教育部於上周五聯合稽查主責剴剴出養事宜的兒福聯盟，公布多項重大缺失。對此，兒盟今下午召開記者會說明改善措施，並公布改善社工職場環境與工作條件的具體計畫，落實對第一線社工的保障。董事長林志嘉除向社會大眾再度鞠躬致歉，坦承事件初始處理順序錯置，同時也就未能在危急時刻帶領同仁團結，向兒盟同仁表達歉意。

衛福部除調查「剴剴案」缺失，火速檢討收出養前家外安置流程等，本周日也公布兒盟稽查結果，提出出養必要性評估嚴謹度不足、出養前安置無品質檢核機制、出養媒合過程未納外部意見、出養家庭的服務與支持消極、社工人員缺乏足夠教育訓練、督導機制不一難以發揮功能、財團法人管理內部監督缺失等7大缺失。

兒盟今下午召開「兒盟回應業務檢討 澄清輿論爭議記者會 」兒盟董事長林志嘉、董事馮燕、策略長陳麗如皆列席。記者會一開始，林志嘉表示，近日引起社會大眾悲憤與傷痛，兒盟應當作為穩定社會的力量，卻未能發揮社會期待，兒盟確有行政制度疏漏，他深知再多惋惜、改進都換不回失去孩子的生命，因此必須向剴剴及家屬致歉，也向社會大眾道歉。林志嘉並帶領全體再次深深鞠躬。

針對日前衛福部、教育部兩部會前來稽查指正，兒盟也深切檢討，並積極準備報告。兒盟專責小組推派馮燕董事作為代表，在記者會上說明針對兩部會檢討結論及兒盟內部反省提出針對性的改善計畫。

馮燕說明，關於收出養流程的精進，將配合中央規範增加評估機制，並加強與地方政府及網絡的橫向合作，引入外部專家審查機制，確保風險評估沒有疏漏。社工督導機制的改善則會在現有機制上，視個案狀況提高訪視頻率、完備數位化資料庫後建立自動化對比評估機制、強化兒盟內部的個案討論機制，納入外部專家建議，提高判斷風險的整體敏感度。

此外，社工兒少保護風險敏感度的培訓，馮燕說，將擴大社工例行培訓，引入衛福部推展的SDM訓練，進行兒少保護評估，建立第一線同仁明確的行為準則。

陳麗如則說，兒盟不僅是孩子的避風港，更要是社工在提供服務時的保護傘，由於改善計畫可能加重夥伴工作，因此董事會特別指派陳麗如策略長準備社工執業保護行動，除了重新審視工時、薪資條件，更要進一步規劃特殊境遇專案、社工業務責任保險等內容，讓社工夥伴能安心、專心服務孩子。

陳麗如強調，兒盟目前有475名全職工作同仁，社工業務同仁超過330人，占比超過7成，兒盟服務覆蓋全台灣95%地區，這些服務據點場地，都是屬於孩子、社工和社會大眾的，歡迎各位有需要的民眾多加使用。

針對董事會質疑，馮燕說，專責小組說明董事會成員都是志工，從來沒有支薪和領取出席費，並在所有服務過程中協助兒盟募款和媒合各種資源。對於董事會未進行利益迴避一事，專責小組強調基於實踐「聯盟」的初衷，支持其他兒福團體，服務更多的家庭是兒盟和社會共同的願景。相關財務都有揭露、並經會計師簽證，董事會成員在雙邊都沒有領取任何酬勞，且不涉及任何個人利益，故未思考程序迴避之舉，誠有疏失，將請示主管機關後補正。

至於針對內稽內控制度之落實，馮燕也說，專責小組表示願意主動提高標準，將邀請外部監察，尤其針對財務管控、業務SOP、風險管控等重點建立稽查程序。

林志嘉也說，剴剴案一事，兒盟必須承擔不可推卸的行政責任，作為台灣社會團體代表之一，兒盟初衷是提供社會更安定力量，結果反而帶起混亂動盪。他也坦承，本月中旬得知此案時，兒盟錯置了處理順序，忘記司法審查仍有待釐清事實，就急於對外說明，兒盟作為被調查的對象，現階段無權公開討論此事，就冒然召開記者會，導致社會對兒盟產生質疑。

林志嘉並致歉，在兒盟最危急時刻，他未能帶領同仁團結，是他身為董事長失職，他也代表董事會向兒盟全體同仁、長期支持兒盟的社會大眾致歉，但兒盟也必須承擔責任，向社會清楚說明解釋，重拾社會信賴。

由於現場未開放提問，林志嘉一行人照稿念完後，即離開記者會現場，在場的資深媒體人周玉蔻也頻頻追問，批評記者會沒有回答社會疑慮，現場一度混亂。

兒盟今天下午召開記者會說明改善措施。記者葉冠妤／攝影