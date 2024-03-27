7縣市人行道普及率不到3成 立委嘆：受限條件績效不足

為洗刷行人地獄惡名，行政院會本月初通過「行人交通安全設施條例」草案，立法院內政委員會今進行初審，有立委拿出數據指出，截至2022年有多達7縣市人行道普及率不到3成，其中屏東縣更只有8.9%，行人交通安全設施條例草案有針對各縣市績效評比，但部分非六都縣市會受限條件造成績效不足，面臨刪減預算又會惡性循環。

民進黨立委徐富癸今拿出數據指出，全台人行道普及率屏東縣最低，不到10%，行人交通安全設施條例草案第4條、第10條有針對各縣市績效評比，但非六都，像是屏東縣會受限條件造成績效不足，面臨刪減預算又會惡性循環，此外，像屏東縣就有縣政府跟鄉鎮市公所不同調問題。

根據內政部截至2022年統計，六都中僅雙北人行道普及率達6成，桃園市、台中市及台南市皆不到5成，其中台南市更只有35.09%。在非六都縣市部分，新竹縣高達80.3%表現最好，新竹市、連江縣也有逾6成，宜蘭縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、苗栗縣、花蓮縣及屏東縣皆不到3成，其中屏東縣更只有8.9%。

國土管理署長吳欣修表示，為了避免地方政府提案後遇到執行上的困難，現在把考核期程拉長，也會在提案過程中就審核可行性，過去提案到施工完成的考核只有1年時間，現在拉長時間，並在審核期就要釐清問題。

他也說，確實過去地方政府會有為難，跟鄉鎮市公所認為的優先地點不同，所以現在有開放公民參與鼓勵民眾提案，主管機關也會現地查核，確認施作地點是否有優先效益、是否忽略過程中困難，讓地方政府瞄準真正有需要的案子，而不是為了爭取經費而做，相信未來會有幫助。

國民黨立委牛煦庭指出，草案第5條第2項未列入民眾協調參與機制，降低民眾疑慮，建議建立溝通管道加入「基層民意參與公聽會」。內政部長林右昌則說，民意參與會在推動計劃擺進去。

另外，民進黨立委林俊憲指出，地方政府對施工交維計畫規範大不同，很多臨時性人行道都不符合標準，危害行人安全，像是新北市僅要求道路交維計畫要送道安會報備查，高雄市則是不定期召開道安會報，並由施工單位負責，這次行政院提出的草案內容也未納入施工的交維計畫規範，建議考評項目應納入施工期間臨時性人行道措施。

他也說，草案中的行人友善區只規範醫療院所、學校、機關及大眾運輸場站，但很多人潮集中的商圈都沒有規畫人行道，像是台中一中街商圈、國華街商圈等，建議條例應將商圈納入，若中央不規範，地方只會便宜行事。