解決病人財務壓力新途徑 PatientsForce提財務毒性解方

根據2023年澳洲一項期刊調查結果，醫療專業人員在處理癌症病人金錢壓力時，碰到了不少麻煩，如時間壓力、資源不足，還有對財務知識的缺乏等。即便大部分醫護人員都覺得，關懷病人的財務問題很重要，但要真正解決時，卻出現一大堆障礙，令人感到手足無措。

研究中發現，很多醫護人員在與患者討論癌症護理中的財務問題，無法提供解決方案時，心裡會感到無助。對於這些因財務討論而起的不安，研究人員建議，應該常規化地和患者們進行財務討論，早點開始對話，並且用同理心來思考病人的處境，以開放的態度來討論這個敏感的問題，有助減少雙方的心理負擔。

此外，醫療團隊還面臨著其他障礙，如病人對財務資源的認知不足、複雜的病例難以評估，以及時間有限等等，顯示了醫療系統在資源、制度和知識方面的不足。受訪者也提出了解決患者財務問題可能需要如醫療財務資訊、操作工具等多項外部協助與支援的建議。

面對未來日趨嚴重的財務毒性問題，PatientsForce總經理張向昕表示，台灣的PatientsForce正在努力幫助患者負擔得起最新的醫藥治療。台灣雖然有健保系統的支持，但昂貴的自費藥物讓許多患者與家庭面臨嚴重的財務困境，他們希望透過提供醫療費用補助和其他服務，來幫助醫護人員解決患者支付治療的困難。

PatientsForce不僅提供藥費補助計畫，還提供一系列完整的病患伴隨支援，如用藥教育、治療遵囑諮詢、心理輔導等，幫助病人得到全方位的照護服務。張向昕說：「希望透過我們的努力，讓先進的癌症治療更加平等可及，每個癌症患者都有機會得到平等的治療」。