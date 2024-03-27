單側耳鳴 小心耳中風找上門

嘉義有名40歲陳姓男子經過重感冒，症狀雖有減輕，左耳卻突然感到悶悶的，外出時甚至因沒聽見喇叭聲，差點撞上摩托車。向聖馬爾定醫院耳鼻喉科門診求助，才發現是俗稱「耳中風」的突發性聽力障礙。耳鼻喉科主任盧彥廷醫師建議盡快就醫治療，有機會完全恢復，若置之不理，則有可能終生遺憾。

醫師盧彥廷表示，「耳中風」其實是突發性聽力障礙，和一般認知的「腦中風」不同，許多與病毒感染有關，其他致病原因還包含血液循環、自體免疫等疾患，極少數和腦部腫瘤有關。

陳男表示，他因感冒鼻塞，伴隨咳嗽症狀已持續2天，沒想到第3天突然發現左耳聽不清。即使靜下心想要聽得更清楚，左耳模糊不清加上閉塞壅塞的感覺，卻愈來愈明顯。接著不知是耳裡還是腦裡，響起蟬鳴般的高頻聲，夾雜著有如火車經過鐵軌震動的低頻聲，這些聲響幾乎無孔不入，令他感到相當煩躁。有次左側一輛摩托車疾駛而過，差點與他擦撞，才赫然發現，自己聽不見喇叭聲警告而闖紅燈，險些釀成意外。

醫師盧彥廷表示，這是屬於突發性聽力障礙的典型症狀，突發性聽力障礙顧名思義是突然發生，不是漸進式的，大多是單側耳朵聽力受損，治療上以類固醇為主，可經由口服或針劑，也可直接將類固醇注射於中耳浸潤聽神經，其他如高壓氧或針灸等，也可做為輔助治療。