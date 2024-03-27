北市動物園4月將調漲門票 費用、適用方案一次看

台北市立動物園門票今年4月拍板確定調漲，園方今天公告票價，一般民眾普通票從現行60元調整為100元、台北市民60元、優待票50元、30人以上入園可購團體票每張70元，其他包含教育中心入館費、遊客列車車資等仍維持不變。

園方說，今年2月市政會議拍板通過調漲，普通票從現行60元調整為100元。優待票由30元調整為50元，適用對象為包括6歲以上未滿12歲兒童、國內各級學校持有學生證在校學生不含社區大學或學分班等短期進修學生、持有志願服務榮譽卡民防、義警消、災害防救志願組織編組成員等。

另外，市民票價仍維持60元，持悠遊卡、一卡通、I-Cash等智慧卡片入園，可直接走黃色電子票證專屬通道，出示證件即可快速刷卡入園，新制同時也提供持有北市國小數位學生證、社會局核發低收入戶證明者、設籍北市55歲以上原住民長者、退休公教人員等出示證件免票入園服務。

門票調漲後，團體票改為定價制，人數達30人以上的團體，不同過去以團體購票總額做折扣，改以每人70元均一票價入園，園方也建議，規畫來園團體旅遊前先試算看看哪種購票方案最合適。