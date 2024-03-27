物價飆漲超收醫療費用修法管 醫審會專家名單加密保護

近期各行各業物價上漲蠢動，不只電價即將上漲；衛福部日前也放寬掛號費參考價上限，期待讓醫療院所可以如實反映經營成本，交給市場決定收費。然而，為杜絕不合理收費，衛福部日前預告「醫療法施行細則」草案，要將超收療費用，或是不當收費的狀況加以管理。

衛福部醫事司12日預告修正「醫療法施行細則」第11條、第64-1條草案，主要醫療法中超收醫療費用，以及醫療糾紛鑑定的醫事審議委員會（醫審會）的名單保護做出調整。由於配合「刑事訴訟法」部分修正條文將在5月15日施行，擔憂會對衛福部的醫審會鑑定有衝擊，沒有人願意接受鑑定委託，有其急迫性，因此此次預告期為30天。

醫療法第108條第7款明定，醫療機構若有「超收醫療費用或擅立收費項目收費經查屬實，而未依限將超收部分退還病人」可以處5萬元以上、50萬元以下罰鍰。

醫事司科長江適宇表示，母法原本就有針對超收費用有規定，多收醫療費用、亂開名目等除會被罰錢，也要返還給病人。然而母法並沒有給予主管機關限期返還的法源依據，因此新增條文，當超給醫療費、亂向民眾收費或擅立名目收費時，地方主管機關可以通知醫療院所在期限內返還給病人。

另外，衛福部所設醫審會辦理醫事鑑定，考量醫師有臨床工作業務已經龐大，願意協助鑑定工作的醫師已經不多，擔心若是在醫事鑑定報告中具名，會讓醫師受到關說請託，或甚至騷擾報復讓願意幫忙的醫師更少。

科長張舒婷指出，雖然資料原本就不會對外公開，但是訴訟過程中不時仍會遇到有患者或是其家屬，希望法院提供相關資料，相當於讓委員資料曝光，因此此次修法新增鑑定醫師、委員的姓名資料應限制、不予公開，以維護鑑定的客觀性、公平性及機關鑑定運作。