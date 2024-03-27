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立院今審行人交安設施條例 林右昌：盼建置工程規範

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院會3月初通過「行人交通安全設施條例」草案，立法院內政委員會今進行初審。內政部長林右昌今表示，希望能達成改善人行通行環境，在工程上建置相關規範。記者周湘芸／攝影
行政院會3月初通過「行人交通安全設施條例」草案，立法院內政委員會今進行初審。內政部長林右昌今表示，希望能達成改善人行通行環境，在工程上建置相關規範。記者周湘芸／攝影

我國交通亂象導致去年有3023人死於交通事故，其中有380名為行人。行政院會3月初通過「行人交通安全設施條例」草案，整治騎樓與排除人行道障礙，盼洗刷行人地獄惡名，立法院內政委員會今進行初審。內政部長林右昌受訪表示，希望能達成改善人行通行環境，在工程上建置相關規範，希望委員支持。

行政院通過「行人交通安全設施條例」草案，明定中央及地方政府須擬訂行人交通安全設施推動及改善計畫，建置安全、無礙及可連續通行的行人用路空間，經由每年考評及公布執行成效。其中，都市計畫區域內一定寬度以上道路若未施設人行道，地方政府應擬訂分年分期建設計畫，報中央主管機關核定後，優先進行改善。

草案也規範，地方政府主管機關查有妨礙行人通行的固定設施、設備，應以書面通知該管理機關（構）、所有權人、使用人或管理人於期限改善、遷移或拆除，未依期限改善將按次處罰3萬元至15萬元。

另外，建築物騎樓及無遮簷人行道地平面，未與鄰接地平面齊平者，地方政府得指定路段重修，若發生擅自改變阻礙通行的情況，可要求該建築物所有權人、使用人或管理人限期改善，未改善則按次處罰5000元至2萬5000元。

林右昌指出，行人交通安全設施條例希望能達成改善人行通行環境，在工程上建置相關規範，像是在行人通行安全設施，如何退縮、增加人行道劃設等，也跟地方政府權責來分工，這是滿重要法案，希望委員支持。

立委黃捷表示，這次委員提出版本大多是文字上修正，希望中央、地方在增設人行道及行人設施能一致，現在地方政府像是無頭蒼蠅沒有統一作為，沒有相關指引，應該要有明確規範，由中央統一訂定行人交安改善計畫，研擬設計、管理、督導等，把指引訂出後，由地方進行改善、盤點順序，希望草案在這個會期通過。

人行道 林右昌 行人地獄 黃捷

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