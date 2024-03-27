東北季風減弱回溫轉晴 明晚又有鋒面到 中部以北再轉雨

今天清晨北部、東部感受上較涼，天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，今天白天東北季風減弱，環境風向逐漸轉偏東至東南風影響，北部、東部多雲時陰，白天高溫上升會比較受限，22-26度左右；中南部地區相對較穩定、晴到多雲天氣，高溫28-32度左右。夜晚清晨低溫會逐漸上升。

方俊元表示，今天只有在迎風面東半部、午後各地山區偶有零星降雨的機會，其餘各地不太會有明顯降雨的天氣。

明天台灣周圍環境由東南風逐漸轉西南至偏西風，方俊元表示，並且在大氣中層環境上有較不穩定的條件存在，各地天氣普遍多雲為主，午後各地山區偶有零星短暫雨，中南部山區則是有較高的降雨機會，預估到了晚間降雨就會逐漸趨緩。

周四晚間到周五上午又會再有一波微弱鋒面通過台灣，方俊元表示，首先會在中部以北開始有降雨出現，接著降雨會隨鋒面通過東部地區也會開始有降雨出現，中南部山區偶有零星短暫陣雨，其餘各地大致是多雲為主的天氣型態。

周六台灣附近大致是西南風的環境，不過方俊元表示，整體的環境水氣有增多的趨勢，中部以北及東部地區有局部短暫陣雨機會，各地山區午後也會有短暫陣雨，其餘各地大致是以多雲為主的天氣。

方俊元表示，周日到下周一台灣附近水氣持續偏多，並且有鋒面系統在台灣北部海面上，大氣環境相當不穩定，只有南部地區降雨機會較低，其餘各地都有局部短暫陣雨的機會，甚至會有打雷發生的機會。近期天氣變化大，多加留意天氣資訊。