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天氣好轉上看33度高溫 吳德榮：周五微弱鋒面到再變天
今天天氣好轉，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，各地多雲時晴，清晨偏涼、白天氣溫漸升，東半部偶有零星飄雨的機率。北部15至26度，中部16至32度，南部19至33度，東部15至28度。
吳德榮表示，明天各地多雲時晴，南方水氣漸增，中南部偶有局部短暫陣雨，以午後的機率較高。周五另一微弱鋒面抵達，新竹以北、東半部轉有局部短暫雨，天氣略轉涼；其他地區影響小。周六大氣漸趨不穩定，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，以午後的機率較高。
吳德榮表示，周日、下周一另一鋒面接近，下周二鋒面北移，但為末期模擬、模式調整中；由於此波鋒面附近、有伴隨雷雨消長的對流系統，對台灣各地區會有什麼程度的影響，需密切觀察。
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