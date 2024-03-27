健康你我他／開空氣清淨機 在家如沐春風

空氣汙染嚴重時節，最讓患有呼吸道過敏的老伴難熬。每次看他噴嚏連連、咳嗽不停、鼻水直流，滿臉愁容的樣態，我心戚戚。

年輕時逢季節更迭，一起床他就噴嚏不斷，戴上口罩稍緩解，但步入老年後，抵抗力較弱，只好看醫師，給了藥並囑咐：「晨起喝溫開水、戴帽子及口罩，用雙手食指搓熱鼻梁，可改善打噴嚏、鼻塞等現象；其次，減少燥熱食物及引發過敏食物的攝取，補充營養，改善體質，增強免疫力。」遵醫囑後症狀明顯改善，不再「人未到，聲先到」了。

居家環境要淨潔，避免滋生過敏原；室內通風防濕潮，衣物、被褥防塵蟎，可減低過敏發作。我對於生活環境原本就注重，不敢說是窗明几淨，應該也差強人意，但為了防塵，我更勤快洗衣物，尤其看到大太陽時，洗衣機聲聲貫耳，陽台頓時變成五彩繽紛的曬衣場。

前年兒子買空氣清淨機回來，改善室內空氣品質，提升我們生活的舒適感。每當看到報導空品不佳時，便啟動這個好幫手，兩老在家享受如沐春風的和暖，更吸收到芬多精般的清新空氣。

我問老伴一路走來，哪種防範最能緩解過敏症狀，他說：「起床馬上戴口罩可以制止打噴嚏，降低鼻腔搔癢感。」難怪他執意放個口罩在床頭櫃上。