每天按摩「長壽穴」 調理脾胃促進睡眠

黃帝內經提到：「正氣存內，邪不可干」，中醫強調經絡暢通、氣血調和，則可以強身健體。穴位按摩是暢通經絡最常用的方法，人體穴位近400個，最常使用逾150個特效穴。花蓮慈濟醫院中醫部住院醫師傅業成表示，有「長壽穴」之稱的足三里穴，經常按壓刺激，有助於延年益壽，達到保健功效。

足三里穴位於小腿前外側，沿著膝蓋外側凹窩往下四指，再往脛骨旁約一橫指處，此穴位屬於全身經脈流注會合處，又有十二正經中的足陽明胃經經過。時常按摩，可調理脾胃、改善消化不良問題，包括腹脹、腹瀉、腹痛、便祕及胃部灼熱等；當食欲不振時，按揉足三里穴能夠讓胃口變好。

足三里穴延緩大腦退化

傅業成說，足三里穴被喻為「最簡單的長壽祕訣」，因為穴道位置隸屬從足部一路到腹部、胸部、臉部的胃經，可以將按摩力道送往深層的臟腑中。腸胃道功能與大腦之間有密切關聯，足三里穴有助於改善認知、延緩失智、促進睡眠，也是治療失智症最常用的穴位之一，想讓大腦退化慢一點，可以從足三里穴下手。

傅業成表示，足三里穴的按摩保健，可分為理上、理中跟理下三種，意思為梳理人體的上部、中部、下部。針對上腹部的疼痛、脹痛，用手指按壓足三里穴的同時，將力道往上方帶；肚臍周圍的疼痛，則用手指直接垂直小腿位置，按壓足三里穴；小腹周圍的不適，在按壓足三里穴時，將力道往下方延伸。

吹風機可代替艾灸療法

穴位按摩的手法，主要為揉、點、捏、切，雙手以柔中帶勁的方式施力。「艾灸保健法」亦是中醫穴道保健常見的治療手段，把燃燒的艾草靠近穴位的皮膚，讓熱能通過穴位進入經絡。傅業成提醒，居家操作艾灸需特別注意用火安全及燙傷危險，推薦用吹風機代替，吹到皮膚感覺溫熱的時候就關掉，反覆操作三次，也能得到保健效果。