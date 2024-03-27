小林製藥紅麴 日人吃3年腎病亡

日本小林製藥紅麴保健食品食安風暴持續擴大，住院人數逾七十人。日本放送協會（ＮＨＫ）、每日放送（ＭＢＳ）報導，小林製藥廿六日聲明，一名消費者連續三年購買並服用該公司的紅麴保健品，最後罹患腎病身亡，原因恐與該產品有關，目前正在調查中。

小林製藥官網指稱，死者家屬表示，死者生前在二○二一年四月至二○二四年二月透過網購取得該公司「紅麴降膽固醇錠」，近三年期間每天服用三粒。

該公司懷疑紅麴產品與該死者死因可能有關，著手確認因果關係，將盡快公布相關細節，再度呼籲不要再服用小林相關紅麴產品。

小林製藥累積接獲超過三千封投訴郵件，截至廿六日上午十時四十五分，住院人數增至七十六人，其中部分患者病情嚴重，必須緊急洗腎。日媒報導，小林製藥把紅麴原料賣給日本、台灣等地五十二家公司，相繼有廠商宣布召回產品，受害規模恐進一步擴大。

我國衛福部食藥署林金富表示，近兩年多來，國內兩家業者（三合興產業、和司特）共進口五十六批原料，重量一萬一一一五公斤，邊境抽驗其中六批，三批檢驗橘黴素、兩批檢驗黃麴毒素，一批檢驗輻射，結果均合格。

台南市衛生局則接獲金穎、生展、三友等三家製造業者自主動通報，曾購買、使用日本小林製藥紅麴原料，其中三友於三月廿五日原封退貨紅麴原料五公斤，業者表示，從未用過小林製藥紅麴原料。

金穎公司受大研生醫公司委託製造「大研納豆紅麴Ｑ10膠囊」，該代工產品使用客戶所指定的日本小林製藥紅麴粉末原料，該公司第一時間自主下架封存有疑慮紅麴粉末原料一二三點九二公斤、半成品五七三點四七公斤，及成品大研納豆紅麴Ｑ10膠囊二萬一○七九盒。

生展公司自主通報使用紅麴原料製成紅麴膠囊等產品，下架紅麴原料約九四六點六公斤，成品約一○九十二點六五公斤，共計二○三九點二五公斤，上述產品停止製造，下架回收。

除了紅麴保健食品，日本味噌製造商「丸米」昨天宣布，回收逾十萬件商品，原因為「PLUS糀 生味噌 糀美人」商品混入疑似蟑螂的物體。林金富表示，經清查進口資料，共有十件「プラス糀 生みそ 糀美人 三二五克」，重量三點廿五公斤，效期至今年十二月卅一日，國人如持有上述產品，應避免食用。