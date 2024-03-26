交通部：TPASS月票不調漲 減輕搭乘民眾負擔

經濟部拍板4月電價調漲，平均漲幅來到11%，民眾擔心萬物齊漲，荷包再度縮水。交通部表示，TPASS月票自去年7月推出迄今，全國已有19個縣市上路實施，即便台鐵、客運等票價調漲，月票也暫不考慮調漲，可減輕經常搭乘公共運輸的民眾負擔。

公路局表示，TPASS月票自去年7月推出，截至今年3月19日，全國各月票方案累計已有約551萬人次加值購買，累計有約3.98億人次使用月票搭乘公共運輸；另自月票實施以來，去年7月至12月公共運輸運量較前年同期增加15.05%，其中公路客運（含中短途國道客運）增加12.62%。

公路局也說，在國道客運平面路段部分，為反映合理成本，交通部於去年5月17日已核定「一般公路客運」調升準合理成本及準基本運價，但為避免增加民眾負擔，採政府補助票價差額方式補助業者，不調漲民眾票價，1年約補貼3.51億元。

另外，公路局表示，因「國道客運運價」已近18年未曾調整，造成業者經營困難，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會已提送調整計畫，已轉請運輸研究所提送「交通部交通費率審議會」審查，核定後將可反應國道客運運價之合理成本，營造業者合理經營環境。

公路局指出，在運價調整幅度部分，將規劃以TPASS通勤月票協助吸收短途國道路線票價漲幅，另中長途路線將依交通費率審議會審查結果、民眾負擔能力及業者營運需求等因素通盤考量，研擬部分補貼票價差額方案，以減輕民眾負擔。

另外，公路局也說，國道客運在各連續假期都會推出優惠措施，鼓勵民眾搭乘省荷包，包括88條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價；搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運，可享1段票或基本里程免費優惠。