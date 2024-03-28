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歐爸，一起 LUNA 吧！DJ SODA代言韓國原廠正宗新作 《LUNA：Mobile》PC、手機多平台即日起同步盛大上市

文／ 《LUNA：Mobile》提供

由韓國遊戲公司 SOULGAMES Inc. 開發製作，並由性感女神「DJ SODA」擔任遊戲代言人的全新3D開放世界手機 MMORPG《LUNA：Mobile》，今（28）日宣布正式於PC及各大手機平台盛大上市，同步釋出首支宣傳影片讓玩家一探究竟。

《LUNA：Mobile》事前預約突破20萬人大關，活潑可愛的遊戲風格，廣受台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞等地玩家喜愛！為了慶祝《LUNA：Mobile》正式推出，官方準備眾多豐富活動及好禮邀請喜愛《LUNA：Mobile》的冒險者共同參與，立即加入美麗的藍色大地，與朋友一同冒險吧！

韓國正宗原廠新作《LUNA：Mobile》PC、手機多平台同步盛大上市。 圖／《LUNA：Mobile》提供
韓國正宗原廠新作《LUNA：Mobile》PC、手機多平台同步盛大上市。 圖／《LUNA：Mobile》提供

代言人DJ SODA邀請歐爸們一起LUNA吧！

最初的LUNA終於回來了！
《LUNA：Mobile》是一款以PC高人氣線上MMORPG《Luna Online》IP為題材所打造的全新廣闊開放世界MMORPG手機遊戲，玩家將親身體驗一段由不同種族爭奪五色浮石的壯麗故事！

在《LUNA：Mobile》的世界中，玩家將可選擇六種主要的戰鬥職業，不論是追求力量、可以使用各種魔法並專精於造成巨大傷害魔法的「暗黑魔法師」、熱愛大自然並專精於遠程攻擊且擁有強大心理素質的「暗影之弓」，或擅長使用恢復魔法，專門幫助隊友的「聖職者」，各具特色的種族與職業，體驗華麗的技能效果和可愛迷人的遊戲畫面，收集稀有奇幻寵物坐騎及時裝，讓角色不斷變強！

立即下載《LUNA：Mobile》 上百萌寵與你一同戰鬥，DJ SODA代言《LUNA：Mobile》 3月28日盛大開服。 圖／《LUNA：Mobile》提供
立即下載《LUNA：Mobile》 上百萌寵與你一同戰鬥，DJ SODA代言《LUNA：Mobile》 3月28日盛大開服。 圖／《LUNA：Mobile》提供

《LUNA：Mobile》必玩特色：
1. 由《LUNA Online》原始開發團隊獨家打造！
2. 預約限定「DJ服裝」限時發送！
3. 6種獨具特色的戰鬥職業！
4. 與朋友和摯愛一同踏上刺激的冒險之旅！
5. 探索無盡的地圖，享受引人入勝的遊戲故事！
6. 在世界上最可愛的寵物陪伴下，勇闖任何地方，毫不畏懼！
7. 騎乘強化道具各種酷炫坐騎，遨遊遠方。
8. 用各種服裝展現你獨特的個性。
9. 參與各種活動，釣魚、採集、挖礦和手工藝！
10. 體驗與展現每個職業強大而華麗的技能！
11. 征服無盡的「無窮之塔」，擊敗強大的Boss怪物，獲得豐富獎勵！

立即下載《LUNA：Mobile》各式時裝任你挑選。 圖／《LUNA：Mobile》提供
立即下載《LUNA：Mobile》各式時裝任你挑選。 圖／《LUNA：Mobile》提供

《LUNA：Mobile》精彩的遊戲畫面 與女神共譜華麗冒險

歐爸，一起 LUNA 吧！
為慶祝《LUNA：Mobile》在台上市，官方特別推出上市紀念活動，除了預約活動專屬DJ時裝、時裝及高級強化道具之外，還有各項活動好禮要送給玩家！

預約活動專屬DJ時裝。 圖／《LUNA：Mobile》提供
預約活動專屬DJ時裝。 圖／《LUNA：Mobile》提供

█『盛大開服』上市慶祝活動
即日起至四月底為止，遊戲內將陸續舉辦「七日登入慶祝活動」、「十四日登入慶祝活動」及「三十日登入慶祝活動」等活動，累積登入遊戲達指定日數就可獲得「高級服裝召喚券」、「高級騎寵召喚券」、「高級寵物召喚券」等稀有道具。

除此之外，還將陸續舉辦「LUNA大富翁」、「兒童節慶祝活動」、「職業排名與競技場挑戰活動」等特殊慶祝活動，將送出大量裝備強化道具、提升經驗與掉落率的增益效果道具及金幣等實用虛寶獎勵，讓冒險者們能輕鬆享受《LUNA：Mobile》，在充滿魔法與冒險的《LUNA：Mobile》世界裡，與好友一起探索，打造傳奇故事。

更多關於《LUNA：Mobile》好康活動消息也都將在官方社群平台陸續公開，喜愛《LUNA：Mobile》玩家們可別錯過囉！

立即追蹤《LUNA：Mobile》官方社群：
► Facebook : https://www.facebook.com/LUNAMobile.zhTW
► Discord : https://discord.gg/luna-mobile
►《LUNA：Mobile》立即下載：https://onelink.to/wfw2ay

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