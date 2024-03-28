歐爸，一起 LUNA 吧！DJ SODA代言韓國原廠正宗新作 《LUNA：Mobile》PC、手機多平台即日起同步盛大上市

由韓國遊戲公司 SOULGAMES Inc. 開發製作，並由性感女神「DJ SODA」擔任遊戲代言人的全新3D開放世界手機 MMORPG《LUNA：Mobile》，今（28）日宣布正式於PC及各大手機平台盛大上市，同步釋出首支宣傳影片讓玩家一探究竟。

《LUNA：Mobile》事前預約突破20萬人大關，活潑可愛的遊戲風格，廣受台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞等地玩家喜愛！為了慶祝《LUNA：Mobile》正式推出，官方準備眾多豐富活動及好禮邀請喜愛《LUNA：Mobile》的冒險者共同參與，立即加入美麗的藍色大地，與朋友一同冒險吧！

韓國正宗原廠新作《LUNA：Mobile》PC、手機多平台同步盛大上市。 圖／《LUNA：Mobile》提供

代言人DJ SODA邀請歐爸們一起LUNA吧！

最初的LUNA終於回來了！《LUNA：Mobile》是一款以PC高人氣線上MMORPG《Luna Online》IP為題材所打造的全新廣闊開放世界MMORPG手機遊戲，玩家將親身體驗一段由不同種族爭奪五色浮石的壯麗故事！

在《LUNA：Mobile》的世界中，玩家將可選擇六種主要的戰鬥職業，不論是追求力量、可以使用各種魔法並專精於造成巨大傷害魔法的「暗黑魔法師」、熱愛大自然並專精於遠程攻擊且擁有強大心理素質的「暗影之弓」，或擅長使用恢復魔法，專門幫助隊友的「聖職者」，各具特色的種族與職業，體驗華麗的技能效果和可愛迷人的遊戲畫面，收集稀有奇幻寵物坐騎及時裝，讓角色不斷變強！

立即下載《LUNA：Mobile》 上百萌寵與你一同戰鬥，DJ SODA代言《LUNA：Mobile》 3月28日盛大開服。 圖／《LUNA：Mobile》提供

《LUNA：Mobile》必玩特色：1. 由《LUNA Online》原始開發團隊獨家打造！2. 預約限定「DJ服裝」限時發送！3. 6種獨具特色的戰鬥職業！4. 與朋友和摯愛一同踏上刺激的冒險之旅！5. 探索無盡的地圖，享受引人入勝的遊戲故事！6. 在世界上最可愛的寵物陪伴下，勇闖任何地方，毫不畏懼！7. 騎乘強化道具各種酷炫坐騎，遨遊遠方。8. 用各種服裝展現你獨特的個性。9. 參與各種活動，釣魚、採集、挖礦和手工藝！10. 體驗與展現每個職業強大而華麗的技能！11. 征服無盡的「無窮之塔」，擊敗強大的Boss怪物，獲得豐富獎勵！

立即下載《LUNA：Mobile》各式時裝任你挑選。 圖／《LUNA：Mobile》提供

《LUNA：Mobile》精彩的遊戲畫面 與女神共譜華麗冒險

歐爸，一起 LUNA 吧！為慶祝《LUNA：Mobile》在台上市，官方特別推出上市紀念活動，除了預約活動專屬DJ時裝、時裝及高級強化道具之外，還有各項活動好禮要送給玩家！

預約活動專屬DJ時裝。 圖／《LUNA：Mobile》提供

█『盛大開服』上市慶祝活動即日起至四月底為止，遊戲內將陸續舉辦「七日登入慶祝活動」、「十四日登入慶祝活動」及「三十日登入慶祝活動」等活動，累積登入遊戲達指定日數就可獲得「高級服裝召喚券」、「高級騎寵召喚券」、「高級寵物召喚券」等稀有道具。

除此之外，還將陸續舉辦「LUNA大富翁」、「兒童節慶祝活動」、「職業排名與競技場挑戰活動」等特殊慶祝活動，將送出大量裝備強化道具、提升經驗與掉落率的增益效果道具及金幣等實用虛寶獎勵，讓冒險者們能輕鬆享受《LUNA：Mobile》，在充滿魔法與冒險的《LUNA：Mobile》世界裡，與好友一起探索，打造傳奇故事。

更多關於《LUNA：Mobile》好康活動消息也都將在官方社群平台陸續公開，喜愛《LUNA：Mobile》玩家們可別錯過囉！

立即追蹤《LUNA：Mobile》官方社群：► Facebook : https://www.facebook.com/LUNAMobile.zhTW► Discord : https://discord.gg/luna-mobile►《LUNA：Mobile》立即下載：https://onelink.to/wfw2ay