一起為地球種樹！聯合線上攜手產官學 種1045棵樹許下永續承諾

溫暖和煦、百花齊放的3月20日春分時節，聯合線上倡議家攜手銘傳大學、社會企業綠色冀泉以及永續旅行品牌島內散步，在銘傳大學桃園校區種植1045棵台灣原生樹木，同時號召多家企業夥伴共同參與，為地球種下永續未來的承諾與決心。

聯合線上倡議家與銘傳大學、社會企業綠色冀泉、永續旅行品牌島內散步及眾多企業夥伴，一同前往銘傳大學桃園校區，種植1045棵台灣原生樹。圖／張皓婷攝影

「我們以媒體視角出發，媒合企業夥伴及社區，加上銘傳大學提供很棒的場域，串聯各界夥伴擴大永續影響力。」聯合線上執行長孫志華說，從「為地球種一棵樹」出發，倡議家串起各方力量，回應聯合國永續發展目標SDGs第17項「夥伴關係」的精神，期許凝聚永續共識。

去年，聯合報系在1111購物節當天前往台東池上，在廢耕的檳榔園，種下1111棵台灣黑檀；今年，聯合報系延續用行動守護地球的初心，媒合企業夥伴共同在銘傳大學桃園校區，與銘傳攜手合作千人種樹計畫，其中包括冠德建設認植的500棵樹在內，活動總計種植1045棵樹，其中有牛樟、台灣黑檀、羅漢松等台灣原生樹種，除了綠化環境，同時兼顧生物多樣性。

本次活動共同主辦之一綠色冀泉的理念是透過復育台灣原生樹種找到樹的循環經濟。創辦人陳宇華說，種樹前會評估最適合該環境的樹種，運用區塊鏈技術做紀錄，透過系統追蹤確保樹生長情形；這次也將永續行動盈餘捐贈給鼓勵青少年用戲劇與創作達到啟蒙自我成長的青藝盟，期待擴大永續影響力。

社會企業綠色冀泉創辦人陳宇華（圖左）將永續行動盈餘捐贈給青藝盟，鼓勵青少年藉由舞台劇展現自我。圖／張皓婷攝影

戴上手套、緊握鋤頭，聯合線上員工與企業夥伴們在銘傳桃園校區各處擇定最適位置，一點一點鬆動土壤挖洞，再種下原生樹種的樹苗。參與者分享，「過去很少有在校園的種樹經驗，而且還有銘傳的學生志工一起參與，非常熱血，有青春活力」。

銘傳大學在2022年成為台灣第一所將存款結合永續計畫的大專院校，2023年透過校樹盤點，執行護樹行動，致力打造永續校園。「銘傳的校區內佈滿植物，樹與教育一樣生生不息，這次活動呼應全球減碳趨勢。」銘傳全球教育系統總校長李銓提到，這次活動吸引周邊中小學一起加入，十分有意義。「樹木對於生態多樣化有貢獻，透過種樹可以喚起更多人對地球保護的意識。」銘傳大學校長李選士認為，永續結合行動，能讓大眾看見環境保護的重要。

聯合線上倡議家串聯學校、企業及NPO組織，一起成為永續行動的一份子。圖／張皓婷攝影

為了讓活動更靠近永續，聯合報系特別與永續旅行品牌「島內散步」協力，選用在地當季的低碳蔬食餐盒，減少運送過程中的碳排放，讓民眾認識在地、替永續行動加分。島內散步創辦人暨執行長邱翊提到，透過徒步導覽、手作體驗、永續旅遊等形式，期盼讓越來越多人放慢腳步，細細品味腳下的土地。

許多企業夥伴響應「為地球種一棵樹」活動，認領樹苗為永續地球盡一份心力，包含：冠德建設股份有限公司、上海商業儲蓄銀行、円星科技股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、中租控股股份有限公司、美德醫療、臺銀人壽保險股份有限公司、沅林建設有限公司、台大保險經紀人股份有限公司、非凡國際資產顧問公司、星展銀行（台灣）、順儷建設有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、漢達生技醫藥股份有限公司、臺灣銀行、震達集團、錠嵂保險經紀人股份有限公司。

「我們用實際行動向地球遞出橄欖枝，這次很開心有17間企業響應，2所國小學生還來到現場，看見大小朋友一起響應十分感動，一起讓環境變得更永續。」聯合線上總經理官振萱說，期望延續「為地球種一棵樹」的行動，號召更多夥伴參與，向更多人傳遞地球永續的重要與決心，傾聽自然純粹的聲音，向永續未來前行。

聯合線上執行長孫志華（圖中）與聯合線上總經理官振萱（圖右）與學生一起挖土、種下永續未來。圖／張皓婷攝影

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