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碳費費率推出延宕 綠色和平喊話環境部「勿忘減碳初衷」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部第二場碳費費率審議會今登場，歷經3小時討論後費率仍未出爐。圖／聯合報系資料照片。
環境部第二場碳費費率審議會今登場，歷經3小時討論後費率仍未出爐。圖／聯合報系資料照片。

第二次碳費審議會於今（26日）歷經3小時討論後仍未推出具體費率，綠色和平表示，因工商團體反對碳費制度，導致台灣碳費徵收遙遙無期，呼籲環境部勿過度顧忌工商團體的反對而失去減碳初衷。

綠色和平指出，本次會議的重點聚焦於碳費徵收後的相關影響評估，也將消費者物價指數（CPI）納入討論。然而各界關注的起徵費率、滾動調整機制等內容卻仍無下文。在環境部保持沉默的同時，工商團體卻動作頻頻，在經濟部拍板調漲電價後，工業總會、工商協進會、三三會等多個工商團體特別發布聲明，希望暫緩或延後徵收碳費。

綠色和平氣候與能源專案主任徐祥誠表示，今年第一季本該出爐的碳費費率已經延宕，若工商團體仍反對碳費制度，台灣碳費徵收將遙遙無期。與其將碳費視為營運風險並對費率錙銖必較，工商團體應思考如何順應國際淨零趨勢，加速投入再生能源自發自用減低對化石燃料的依賴，不僅增加國際競爭力，也對台灣的淨零轉型負起責任。

徐祥誠說，若環境部不加速讓碳費制度於2025年如期上路，到2026年企業仍須繳納碳關稅給歐盟，白白流失台灣及企業的減碳資金，環境部應盡快協助各界溝通並達成共識，切勿過度顧忌工商團體的反對而失去減碳初衷、犧牲社會大眾權益。

減碳 環境部

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