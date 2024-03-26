奇美醫院設食樂小組 盼助中風病人改善吞嚥困難

奇美醫院針對腦中風後吞嚥困難病人成立「食樂小組」，透過進食訓練及食物質地調整等方式，協助改善生活品質，開辦近半年已服務近20個案，初步評估收到不錯成效。

奇美醫院神經內科主治醫師謝孟倉今天告訴中央社記者，腦中風後吞嚥困難是由於腦部受損，影響控制吞嚥所涉及肌肉的腦部區域，造成對吞嚥機制神經控制能力損害，據亞洲中風流行病學研究估計，中風後吞嚥困難在急性腦中風病人中發生率約為42%。

謝孟倉表示，在大規模腦中風病人追蹤研究顯示，早期吞嚥訓練介入可減少25%吞嚥困難，同時減少8成以上吸入性肺炎發生機會，搭配餐食質地調整，則可大幅減少中風後營養不良發生。

他說，奇美醫院於去年11月成立「食樂小組」，針對吞嚥障礙病人給予妥善評估、進食訓練及食物營養及質地調整，服務對象涵蓋急性中風病人至慢性居家長照病人，至今服務近20名個案，吞嚥功能獲得程度不等改善，沒有發生呼吸道感染，個案睡眠狀況及情緒也都好轉。

謝孟倉指出，有些病人原本連喝水都容易嗆、咳，只好透過鼻胃管灌食、灌藥，經評估可透過在水中添加黏稠劑，並將餐食中的粥飯、青菜、肉類、蛋類分開調製成泥狀，再改用小一點的湯匙餵食，較易吞食且不會改變食物風味，吞嚥功能逐漸好轉後，能吃到更多口味食物，食量也逐漸增加。

他說，中風後積極治療可大幅減緩肢體痙攣導致失能風險，進食狀況改善可降低營養不良風險，病人情緒會較為穩定，接受治療及復健配合度也比較好，可有更高機會恢復肢體功能，改善生活品質，並降低照顧者壓力。