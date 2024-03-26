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偶爾理智線快斷裂！林心如揭育兒經 感性謝女兒1特質：很幸運

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
藝人林心如（圖）擔任家扶基金會代言人，26日呼籲大家踴躍響應「用愛包圍」計畫，捐款幫助遭受不當對待的孩子走出陰霾，讓孩子好好長大。圖／中央社
藝人林心如（圖）擔任家扶基金會代言人，26日呼籲大家踴躍響應「用愛包圍」計畫，捐款幫助遭受不當對待的孩子走出陰霾，讓孩子好好長大。圖／中央社

穿上家扶基金會T恤、首度擔任大使的演員林心如26日於家扶記者會分享自己育兒過程中，也曾經遇到理智線快要斷掉的時刻，這時候會強迫自己停下來深呼吸三秒鐘，「因為父母要能穩定自己的情緒，才可以去照顧小孩的情緒」。

衛生福利部統計，去年全國兒少通報事件突破12萬件次，相較111年約成長2成，其中兒少遭家長不當對待事件成長了7%，被害兒少年齡又以國小學童增加最多。家扶基金會2024年調查也發現，有兩成家長近一個月曾體罰孩子，其中又有八成認為，「體罰是一種可接受的教養方式」。

林心如分享，當時要照顧孩子時，看了許多關於育兒、飲食等書籍，但看這麼多書，都不如自己的實際經驗重要，「每個人都是從當父母之後，才學習怎麼當父母，且一輩子都在進行學習」。

她說，自己跟孩子相處是採取比較民主的方式，希望能讓孩子自主選擇，但如果是使用3C產品、吃零食或睡覺時間等原則問題，也不會守住底線。林心如感性的說，「我很幸運遇到一個可以溝通，也算是還滿懂事的女兒」。

林心如也提到，有時候還是會出現理智線差點斷的時刻，自己會先停住，然後深呼吸三秒。因為父母要穩定自己的情緒，才可以去照顧小孩的情緒，不然會讓狀況變得更加惡劣。

家扶基金會執行長周大堯指出，兒少保護案件的施虐者因素，最多為缺乏親職教育知識及習於體罰或不當管教。他指出，教養需要提升保護因子、降低風險因子，如強化家庭親職技巧、推廣親職教育等，才能避免虐童憾事發生。

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家扶基金會 情緒 林心如 父母

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