恐成私人金庫？撥公務預算納健保基金 石崇良釋疑：大家想多了

衛福部健保署今年大年初七預告修正「全民健康保險基金收支保管及運用辦法」，在健保基金增列「公務預算」財源，由政府指定用途，等於不受健保會監督，遭民團批評該辦法恐成帝王條款，讓健保基金逐步變成政府私人金庫。健保署長石崇良今表示，許多癌友團體希望設立癌藥基金，修法是為了加以接軌，經政府撥補公務預算後，讓專款專用有法源依據，加速新藥給付。

石崇良今出席年輕病友協會「打擊晚期肺癌健保接軌國際標準治療」記者會時指出，各界希望在健保總額外，設立癌藥基金，因此規畫健保基金分為兩部分，一是健保總額，二是政府撥補預算，且透過科技評估，讓過去沒有好的藥物選擇、現在有突破性藥物時，優先考慮納入給付。

健保法規定，健保會委員職責是管理健保總額預算，包括費率協商等，但政府撥補的「癌藥基金」預算未納入總額，應不受健保會監督；另去年開始實施對財務、療效不確定性的藥物，採用暫時性支付，未來可能會接軌癌藥或新藥基金，至於指定用途的基金也會由民間公正人士、病友代表等成立基金委員會共同管理。

石崇良說，「最近大家在吵說，我們為何去偷偷改全民健保基金收支保管及運用辦法，就是為了接軌癌藥基金，政府另外循公務預算模式撥補到健保基金，專款使用，修那個辦法就是埋這個伏筆。」，「我們不是那麼小心眼，想要偷用健保費，大家都想多了。」