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麻疹疫情暫告段落！接觸者全數監測期滿 今年累積9例

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾病管制署疫情中心主任郭宏偉說明國內麻疹疫情概況。記者李青縈／攝影
疾病管制署疫情中心主任郭宏偉說明國內麻疹疫情概況。記者李青縈／攝影

疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今日表示，近期無再新增麻疹確診病例，今年迄今維持累計9例，年齡介於20至40多歲，5例為本土病例、4例為境外移入病例，其中2例感染國家為馬來西亞、2例為航空器群聚感染個案。截至3月24日，相關接觸者總計匡列1918人，已全數監測期滿，無新增個案。惟國際間疫情持續，且國內處好發季節，仍具疫情發生風險。

郭宏偉指出，國際間麻疹疫情升溫，我國鄰近國家中，日本累計報告11例、韓國13例、中國81例；美洲部分，美國報告64例、加拿大至少40例，均較往年為高，且病例在全國各地不斷出現。歐洲疫情持續，其中羅馬尼亞報告7千餘例、英國5百餘例、奧地利2百餘例等，多國已有明顯疫情且有多起死亡案例，或部分國家報告零星疫情，規模雖小，惟仍較往年為高，歐盟CDC評估，多個國家及地區之疫苗接種率仍未臻理想，預期未來數個月，疫情仍會持續上升。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，由於國際間麻疹疫情持續，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。

出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩盡速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。

疫情 馬來西亞 麻疹

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