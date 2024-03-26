快訊

超標近40倍...日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物 食藥署：50公斤全數退運銷毀

遠百信義A13寶林茶室爆食物中毒1死 三重聯醫還原39歲男搶救過程

怪男台北車站隨機噴辣椒水 旅客狂咳嗽喊「差點死在那」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流感疫情降溫！擴大用藥延長到4月底 追平H7N9最長紀錄

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧表示，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施將再延長至今年4月30日止。記者李青縈／攝影
疾管署發言人曾淑慧表示，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施將再延長至今年4月30日止。記者李青縈／攝影

流感疫情降溫，疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，類流感疫情雖較前一周下降，但仍為近十年同期次高，未來預估呈現緩降趨勢。另外，疾管署發言人曾淑慧表示，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施將再延長至今年4月30日止，追平先前H7N9疫情紀錄達17個月。

郭宏偉指出，第12周（3月17至23日）門急診類流感就診人次為10.3萬人次，雖較前一周略降，但仍為近十年同期次高。多項監測系統顯示近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。腸病毒的門急診就診人次則處在近十年最高。

上周新增19例流感併發重症，以及6例死亡。防疫醫師林詠青表示，一名北部50多歲男性，過往有高血壓、高血脂、心臟病史，並且長期抽煙、沒有接種流感疫苗。該個案在2月上旬出現呼吸喘、心悸等症狀，一周後出現心律不整跟低血氧、呼吸衰竭，並且有插管在加護病房治療，並確認感染A流，給予抗病毒藥物治療，但仍三月下旬過世，死因是流感併發肺炎、菌血症、敗血性休克。

此外，在3月5日起流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，截至3月24日，國內公費流感疫苗已接種655萬餘劑，剩餘約2.8萬劑。

另，曾淑慧表示，疾管署再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」，適用期限至今年4月30日止，從2022年12月開始一共17個月；追平2012年因為H7N9的擴大用藥期間紀錄。

疾管署呼籲，近日溫差變化大，適逢流感影響期間，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請盡速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

流感疫苗 疫情 類流感

延伸閱讀

流感疫苗預估1個月內打完 疾管署籲2類人速打XBB疫苗

公費流感疫苗剩3萬劑 最快3月底用罄

新冠疫情雖降溫 1歲男童染新冠「發病至死亡僅5天」

整理包／2024公費流感疫苗擴大全民免費施打！流感疫苗如何預約？可指定廠牌嗎？

相關新聞

日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物 食藥署：超標近40倍

日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物！衛福部食藥署今天公布，彩津國際股份有限公司從日本進口的「焙乾秋刀魚節」，在邊境檢出一級致...

五一勞動節全國放假？陳建仁：兩周宣布

五一勞動節是否全國放假備受關注。行政院長陳建仁今天在立法院備質詢時表示，已與跨部會討論過，目前正在與民間團體溝通，約2周...

北部大體老師分布不均 醫學院出奇招爭遺體 還有公道價

大體老師是醫學生理解人體構造的重要課程，近年各地醫學院校卻傳出大體老師荒情況。北區8家醫學院校共組遺體捐贈中心負責分配大...

影╱大水蟻紛飛！鄭明典：雷陣雨季節接近了

氣象局前局長鄭明典在臉書發文指出，大水蟻紛飛！應該是潮濕的南風引發的現象，雷陣雨季節接近了。

2業者曾進日本「小林製藥」紅麴原料 56批檢驗紀錄曝光

日本「小林製藥」紅麴食品疑導致腎臟病，目前共26人住院中；雖該款保健食品沒有輸入台灣，但國內有2家業者，曾輸入該公司的紅...

撥公務預算納健保基金 健保署長石崇良：接軌癌藥基金

衛福部健保署今年大年初七預告修正「全民健康保險基金收支保管及運用辦法」，在健保基金增列「公務預算」財源，由政府指定用途，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。