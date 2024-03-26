流感疫情降溫！擴大用藥延長到4月底 追平H7N9最長紀錄

流感疫情降溫，疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，類流感疫情雖較前一周下降，但仍為近十年同期次高，未來預估呈現緩降趨勢。另外，疾管署發言人曾淑慧表示，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施將再延長至今年4月30日止，追平先前H7N9疫情紀錄達17個月。

郭宏偉指出，第12周（3月17至23日）門急診類流感就診人次為10.3萬人次，雖較前一周略降，但仍為近十年同期次高。多項監測系統顯示近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。腸病毒的門急診就診人次則處在近十年最高。

上周新增19例流感併發重症，以及6例死亡。防疫醫師林詠青表示，一名北部50多歲男性，過往有高血壓、高血脂、心臟病史，並且長期抽煙、沒有接種流感疫苗。該個案在2月上旬出現呼吸喘、心悸等症狀，一周後出現心律不整跟低血氧、呼吸衰竭，並且有插管在加護病房治療，並確認感染A流，給予抗病毒藥物治療，但仍三月下旬過世，死因是流感併發肺炎、菌血症、敗血性休克。

此外，在3月5日起流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，截至3月24日，國內公費流感疫苗已接種655萬餘劑，剩餘約2.8萬劑。

另，曾淑慧表示，疾管署再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」，適用期限至今年4月30日止，從2022年12月開始一共17個月；追平2012年因為H7N9的擴大用藥期間紀錄。

疾管署呼籲，近日溫差變化大，適逢流感影響期間，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請盡速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。