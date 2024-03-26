撫遠公園77棵樹遭砍？ 公燈處：高危險樹木、改植喬木

台北市松山區撫遠公園近期將進行改善工程，當地居民卻發現工程竟要將園區內及公園周遭共計77棵樹砍除，趕緊籌組自救會，要求市府暫緩施作。公園路燈工程管理處強調，77棵樹木為專家檢驗的高危險樹木而移除，並改善原先人行道及樹穴問題，改種植34株觀花型喬木。

撫遠公園於民國60年代建成，占地8320平方公尺，樹木繁盛、陪伴著當地居民成長。這次工程為「民生水資源再生中心暨地下道環境教育館新建工程」統包案後續擴充「撫遠公園景觀改善工程」，因此辦理公園更新改造和優化。

住在當地20多年的撫遠公園護樹聯盟召集人陳進旺說，公園內有200多株樹木，在北市相當珍稀，而且在地有許多鄰避設施，像是機場、高速公路、民權大橋及汽車修理業，這座公園正好能做調節緩衝的廊帶，如今樹木將被砍伐殆盡。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，公園內有8株受保護樹木，雖然是採原地保留，然而，根據工程項目會在園內設置水泥量體滯洪池，屆時步道拓寬，可能影響到老樹，他也說，撫遠公園一旁是污水處理廠，沒有敦親睦鄰反而撈過界砍樹，「工程為環境教育館，卻諷刺的砍樹。」

公燈處表示，撫遠公園的樹穴狹小且樹木密植，導致鄰道路側樹木向光性驅使下，生長傾斜、重心偏移，根據調查在民國108、110、112年有無預警壓倒到車輛和鄰房雨庇等狀況，過去長座談會中，民眾也表達希望能換植其他樹種。

公燈處說，這次工程中，園內有294株樹木，受保護的8株原地保留；公園鄰道路側樹木45株、內部32株經專家檢驗為高風險樹木會移除，剩餘209株予以保留。