快訊

超標近40倍...日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物 食藥署：50公斤全數退運銷毀

遠百信義A13寶林茶室爆食物中毒1死 三重聯醫還原39歲男搶救過程

怪男台北車站隨機噴辣椒水 旅客狂咳嗽喊「差點死在那」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

撫遠公園77棵樹遭砍？ 公燈處：高危險樹木、改植喬木

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
從鐵皮圍牆外可見公園內繁盛的樹木。記者邱書昱／攝影
從鐵皮圍牆外可見公園內繁盛的樹木。記者邱書昱／攝影

北市松山區撫遠公園近期將進行改善工程，當地居民卻發現工程竟要將園區內及公園周遭共計77棵樹砍除，趕緊籌組自救會，要求市府暫緩施作。公園路燈工程管理處強調，77棵樹木為專家檢驗的高危險樹木而移除，並改善原先人行道及樹穴問題，改種植34株觀花型喬木。

撫遠公園於民國60年代建成，占地8320平方公尺，樹木繁盛、陪伴著當地居民成長。這次工程為「民生水資源再生中心暨地下道環境教育館新建工程」統包案後續擴充「撫遠公園景觀改善工程」，因此辦理公園更新改造和優化。

住在當地20多年的撫遠公園護樹聯盟召集人陳進旺說，公園內有200多株樹木，在北市相當珍稀，而且在地有許多鄰避設施，像是機場、高速公路、民權大橋及汽車修理業，這座公園正好能做調節緩衝的廊帶，如今樹木將被砍伐殆盡。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，公園內有8株受保護樹木，雖然是採原地保留，然而，根據工程項目會在園內設置水泥量體滯洪池，屆時步道拓寬，可能影響到老樹，他也說，撫遠公園一旁是污水處理廠，沒有敦親睦鄰反而撈過界砍樹，「工程為環境教育館，卻諷刺的砍樹。」

公燈處表示，撫遠公園的樹穴狹小且樹木密植，導致鄰道路側樹木向光性驅使下，生長傾斜、重心偏移，根據調查在民國108、110、112年有無預警壓倒到車輛和鄰房雨庇等狀況，過去長座談會中，民眾也表達希望能換植其他樹種。

公燈處說，這次工程中，園內有294株樹木，受保護的8株原地保留；公園鄰道路側樹木45株、內部32株經專家檢驗為高風險樹木會移除，剩餘209株予以保留。

公燈處強調，公園改善人行道地坪傾斜、樹穴等問題，會再種植34株觀花型喬木，公園改造後將有243株喬木，以提供市民安全、舒適的公園休憩環境品質。

公園外的路樹被貼上將移除的公告。記者邱書昱／攝影
公園外的路樹被貼上將移除的公告。記者邱書昱／攝影
撫遠公園目前已被框在施工鐵皮圍牆內。記者邱書昱／攝影
撫遠公園目前已被框在施工鐵皮圍牆內。記者邱書昱／攝影

人行道 北市 護樹

延伸閱讀

人行道竟有1200枚空彈殼 搬運疏忽中和警嚴懲結果出爐

師生彩繪谷關下水道工程圍籬 為冰冷工程添溫暖

南市鹽水排水拓寬首期提前完工 防洪能力汛期受考驗

中職／好消息！桃園棒球場改善進度99％ 最快這天能開打

相關新聞

日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物 食藥署：超標近40倍

日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物！衛福部食藥署今天公布，彩津國際股份有限公司從日本進口的「焙乾秋刀魚節」，在邊境檢出一級致...

五一勞動節全國放假？陳建仁：兩周宣布

五一勞動節是否全國放假備受關注。行政院長陳建仁今天在立法院備質詢時表示，已與跨部會討論過，目前正在與民間團體溝通，約2周...

北部大體老師分布不均 醫學院出奇招爭遺體 還有公道價

大體老師是醫學生理解人體構造的重要課程，近年各地醫學院校卻傳出大體老師荒情況。北區8家醫學院校共組遺體捐贈中心負責分配大...

影╱大水蟻紛飛！鄭明典：雷陣雨季節接近了

氣象局前局長鄭明典在臉書發文指出，大水蟻紛飛！應該是潮濕的南風引發的現象，雷陣雨季節接近了。

2業者曾進日本「小林製藥」紅麴原料 56批檢驗紀錄曝光

日本「小林製藥」紅麴食品疑導致腎臟病，目前共26人住院中；雖該款保健食品沒有輸入台灣，但國內有2家業者，曾輸入該公司的紅...

民眾聞「紅麴」色變 專家：看這2點可做好自我把關

許多民眾都有吃保健食品的經驗，不過日本卻有民眾，疑服用小林製藥公司的「紅麴保健食品」後，出現腎臟疾病，國內有業者曾進口該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。