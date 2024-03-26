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澎湖國際海上花火節現驚喜 推「航海王」搶攻暑期人潮

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
2024澎湖國際海上花火節今天在澎澄飯店辦理澎湖場記者會，澎湖縣長陳光復（左三）邀請民眾暑期前來遊玩。記者古和純／翻攝
2024澎湖國際海上花火節今天在澎澄飯店辦理澎湖場記者會，澎湖縣長陳光復（左三）邀請民眾暑期前來遊玩。記者古和純／翻攝

2024澎湖國際海上花火節預定於5月2日正式開幕，今天澎湖縣長陳光復宣布，今年邁入第22年，活動將特別延長至7月底，並將與航海王動畫25週年合作，搶攻暑期觀光人潮，為澎湖再帶來一波觀光經濟浪潮。

澎湖在地菊之音樂團今天特地演奏航海王組曲，配合縣府宣傳今年即將盛大推出的澎湖國際海上花火節，而宣傳影片日後將在全台7-ELEVEN門市強打播出，而澎湖地區全家便利商店，也將店內播映店內廣播宣傳，以提升曝光知名度。

「5月2日正式開幕至7月30日閉幕！」澎湖縣政府旅遊處表示，於4月18日及4月25日將有兩場花火試放場，以專場10分鐘煙火呈現，並規畫展演日於5、6月為每周一、四；7月則為每周二。

旅遊處補充，活動期間6月1日在七美、6月15日在望安以及7月28日在吉貝，各有三場離島場，此外6月29日雄獅旅行社加碼贊助一場專場花火活動，總計有28場活動，並有精彩航海王無人機秀。

至於，首場完整版航海王主題無人機，旅遊處指出，將於5月2日開幕亮相演出，而至7月30日閉幕期間，若氣候許可，將每場安排無人機展演，離島場無人機秀，則以澎湖主題展演。

作為澎湖觀光經濟命脈，陳光復指出，縣府對於「花火節」不遺餘力的支持，今年配合國境開放，除了請來捷克、法國、奧地利、馬來西亞以及義大利等五國，屢獲國際獎項的專業煙火團隊進行展演，並邀請芬蘭國慶煙火施放團隊作為煙火施放顧問，盼能創造更璀璨的煙火秀。

舞台演出部分，縣府指出，4月18日試放場，由甫獲國際獎項的澎湖縣文化局合唱團登台，4月25日、5月2日開幕以及7月30日閉幕，則將安排動漫主題歌手及交響樂團展演航海王動漫音樂會，開幕場加碼大嘻哈時代冠軍歌手Young Lee演出，閉幕場將加碼療癒女聲楊淨宇演唱。

2024澎湖國際海上花火節今天在澎澄飯店辦理澎湖場記者會，澎湖縣長陳光復（前排中）邀請民眾暑期前來遊玩。記者古和純／翻攝
2024澎湖國際海上花火節今天在澎澄飯店辦理澎湖場記者會，澎湖縣長陳光復（前排中）邀請民眾暑期前來遊玩。記者古和純／翻攝

澎湖縣 花火節 馬來西亞

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