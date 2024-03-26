吃鰹魚組織胺中毒症狀特別 毒物醫：青皮紅肉魚較常見

桃園觀音某工廠，昨有12名移工吃了炸鰹魚便當後上吐下瀉，緊急送醫，桃園市衛生局到場稽查，檢驗發現炸鰹魚的組織胺超標近12倍，此為食物中毒事件。毒物科醫師表示，組織胺中毒在國內並不少見，常見於鰹魚、鯖魚、鮪魚等靖魚科魚類，這類「青皮紅肉」的魚類需特別注意，民眾烹調時，應多注意魚的新鮮度，避免食物中毒。

台北榮總職業醫學與臨床毒物部主任楊振昌說，鰹魚、鯖魚、鮪魚等靖魚科，有別於其他魚類，體內含有較多的組織氨基酸，當魚肉逐漸腐敗、孳生細菌後，組織氨基酸就會轉變為組織胺、腐胺、屍胺等，一旦吃下肚，就容易引發組織胺中毒，此類中毒於國內並不少見，常見於集體中毒事件。

「組織胺中毒症狀與一般中毒症狀，有著很大的不同。」楊振昌指，一般食物中毒症狀，多為上吐下瀉，而組織胺中毒則還包括神經中毒症狀，如皮膚癢、臉潮紅、嘴巴麻、頭昏、發燒等神經症狀，提醒民眾如果食用鰹魚、鯖魚、鮪魚後，若出現不適症狀，應盡速就醫。

楊振昌說，組織胺中毒致死率不高，但中毒不適症狀很不舒服，病人中毒送醫後，經抗組織胺藥物治療即可痊癒。

楊振昌表示，一般民眾買魚後，如果當天沒有吃，常會放進冰箱冷凍庫，要吃時，再把魚拿出來解凍，但在解凍的過程，往往時間較久，很容易孳生細菌，呼籲民眾食用鰹魚、鯖魚、鮪魚等，一定要注意魚的新鮮度，並盡快烹調。