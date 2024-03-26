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影╱大水蟻紛飛！鄭明典：雷陣雨季節接近了

聯合報／ 記者陳智華劉學聖╱連線即時報導
氣象局前局長鄭明典在臉書發文指出，大水蟻紛飛！應該是潮濕的南風引發的現象，雷陣雨季節接近了。聯合報系資料照
氣象局前局長鄭明典在臉書發文指出，大水蟻紛飛！應該是潮濕的南風引發的現象，雷陣雨季節接近了。聯合報系資料照

氣象局前局長鄭明典在臉書發文指出，大水蟻紛飛！應該是潮濕的南風引發的現象，雷陣雨季節接近了。

本報記者昨天晚間也在高雄市中山一路美麗島站附近拍到白蟻滿天飛舞的恐怖景象，路過民眾紛紛逃避，店家也緊閉門窗。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」分析指出，鋒面在台灣北部海面，西南風加上有北面有鋒面系統，西北雨會很明顯，30日午後嘉義以北有局部短暫雨，要留意31日午後至深夜西半部有局部短暫陣雨或雷雨，宜花午後亦有局部短暫雨，4月1日午後西半部及宜花山區有局部短暫陣雨或雷雨。 

賈新興指出，短期氣候趨勢預測顯示，4月5日至11日台中以北降雨有略偏多的機率，4月氣溫異常偏暖機率高。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，要留意最新的預報資訊。

氣象局 賈新興

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