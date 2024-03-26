樂天桃猿主場首戰機捷推挺猿聯票 搭捷運看球賽超划算

中華職棒球季30日開打，樂天桃猿因為在青埔的球場還在整修，3月31日主場首戰改在新莊棒球場。桃園大眾捷運公司去年推出桃捷挺猿聯票，獲得球迷支持，今年與樂天桃猿球團再度合作推出「2024桃捷挺猿聯票」，29日起於車站搶先開賣，讓球迷一次購足車票和門票，搭捷運看球賽快速划算。

桃捷公司表示，「桃捷挺猿聯票」除了在機捷車站販售，全家FamiPort也買得到，多元套票與優惠方案滿足球迷需求。機捷車站販售版於機捷21座車站詢問處（A20站無）販售，平日賽400元、假日賽550元及暢遊組650元（平、假日、加價主題日皆可使用），每種方案都包含1張價值320元機場捷運線一日票，及1張樂天桃猿主場內野門票兌換券，現場觀賽座位依實際劃位為準，價格超值。

桃捷公司說明，樂天桃園棒球場正進行優化工程，今年桃捷挺猿聯票可於樂天桃猿主場例行賽上半季新莊、天母、台北大巨蛋場次使用，但台北大巨蛋場限兌換或指定劃位上層L2內野一般區，其他場次不限制。

2024樂天桃猿主場首戰於3月31日在新莊棒球場開打，4月3日至4月7日的主場例行賽將移至天母和台北大巨蛋舉行，新莊棒球場鄰近機場捷運A5泰山站，步行約20分或騎乘YouBike約8分，也有多路線的市區公車可轉乘抵達。