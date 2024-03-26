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苗栗水苗栗優先用 永和山水庫蓄水設減供新竹門檻

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣水情亮提醒綠燈，永和山水庫水底土地公廟露出水面。圖／林桔春提供
苗栗縣水情亮提醒綠燈，永和山水庫水底土地公廟露出水面。圖／林桔春提供

苗栗縣水情亮提醒綠燈，縣府今天盤點水資源，如果永和山水庫蓄水低於1500萬立方公尺，將啟動逐漸減少供應新竹用水，必要時由新竹反供，避免頭份、竹南地區3年前限水噩夢。

今天縣務會議，縣府水利處長楊明鐃專案報告水情，他指出，3月19日水情燈號從正常藍燈調整綠燈，其中，鯉魚潭水庫目前有效蓄水4208.82萬立方公尺、蓄水率36.42%，昨天出水70.65萬立方公尺，進水7.69萬立方公尺；明德水庫有效蓄水450.87萬立方公尺、蓄水率36.04％，昨天出水14.37萬立方公尺，進水3.13萬立方公尺；永和山水庫有效蓄水1727.2萬立方公尺，昨天出水16.5萬立方公尺，進水4萬立方公尺。

縣長鍾東錦指示未雨綢繆，盤點水資源，及準備抗旱措施，尤其是竹南、頭份更是重中之重，3年前歷經分區限水的噩夢，許多人記憶猶新，苗栗的水苗栗優先用，必要時從管線連通系統支援用水。

楊明鐃說，永和山水庫目前每天供應新竹用水2至3萬立方公尺，如果蓄水低於1500萬立方公尺，將啟動逐漸減供，且桃竹苗自來水管線系統連線，必要時可從石門水庫經新竹，支援苗栗用水每天2萬立方公尺。

此外，台灣自來水公司辦理鯉魚潭水庫支援苗栗送水管工程，含竹南、銅鑼科學園區及竹南特定區用水，目前供水到苗栗市，預計今年底完工後鯉魚潭北送能力，提升至每天7.5萬立方公尺。

水利處指出，如果持續不降雨水情吃緊，明德、鯉魚潭水庫灌區，將會評估採取輪灌節水，水利處36口抗旱水井，將預先確認供水量，另，水利署中區水資源局在後龍溪10口抗旱水井，每天供應民生用水60立方公尺，及次級用水8500立方公尺。

抗旱 新竹 石門水庫

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